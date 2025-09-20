Maurizio Belpietro
2025-09-20

Charlie omofobo e razzista? Tutto inventato

Charlie omofobo e razzista? Tutto inventato
Charlie Kirk (Getty Images)
Da Saviano a Odifreddi passando per la Costamagna, chi infanga il pasionario trumpiano, da morto, lo ignorava da vivo. E oggi cita frasi mai pronunciate dal giovane freddato durante un comizio. Basta bufale: Kirk non odiava le donne, i neri e gli omosessuali.
Continua a leggereRiduci
sinistra charlie kirk

Berlino sconta già i dazi americani: surplus commerciale giù del 15%

Berlino sconta già i dazi americani: surplus commerciale giù del 15%
Friedrich Merz (Ansa)
L’eccesso di export tedesco verso gli Usa è sceso a 34,6 miliardi, record negativo dal 2021.
Subscribe
commercio germania usa

Trump e Xi sotterrano l’ascia: accordo su TikTok più vicino. Donald nel 2026 andrà in Cina

Trump e Xi sotterrano l’ascia: accordo su TikTok più vicino. Donald nel 2026 andrà in Cina
Donald Trump e Xi Jinping (Ansa)
Tycoon soddisfatto del colloquio telefonico: «Progressi su economia, fentanyl, Kiev». Nessuna intesa sul social, ma il bando dell’app negli States resta posticipato a dicembre.
Subscribe
telefonata trump xi

Gli F-35 italiani respingono tre Mig russi. E l’Estonia chiede l’attivazione dell’art. 4

Gli F-35 italiani respingono tre Mig russi. E l’Estonia chiede l’attivazione dell’art. 4
Aerei caccia dell'aeronautica militare italiana (Ansa)
La Nato: «Azioni sconsiderate». L’Unione: «Risponderemo a tutte le provocazioni».
Subscribe
f-35 italiani

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin
Ursula von der Leyen (Ansa)
Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali».
Subscribe
sanzioni russia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy