Silvana De Mari
2025-10-13

Signor Landini, lei ha tradito la sua missione

Maurizio Landini (Ansa)
Abbiamo circa tre «morti bianche» al giorno. Da Stellantis all’ex Ilva, l’industria è in crisi. Durante il Covid, dipendenti e autonomi sono stati vessati e hanno perso il posto. Ma il leader della Cgil ha taciuto e ora usa le piazze per fare politica.
landini

Gaza, la videochiamata degli ostaggi liberi ai familiari

ostaggi liberi

«Cortei per Gaza pretestuosi. Così si snatura lo sciopero»

Luigi Sbarra (Ansa)
L’ex capo della Cisl, Luigi Sbarra, oggi sottosegretario con delega per il Sud: «La rappresentanza sociale si è trasformata in rappresentanza politica. Alimentare le tensioni è sbagliato».
sbarra

Edicola Verità | la rassegna stampa del 13 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 13 ottobre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Mosca nervosa sui missili Usa a Kiev

Vladimir Putin (Ansa)
Due telefonate in due giorni tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Discussa la fornitura di razzi a lunga gittata. Il Cremlino avverte: «Momento di escalation». I russi avanzano nel Donetsk.
mosca
Nuove storie
