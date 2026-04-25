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Laura Della Pasqua
2026-04-25

Gli sgravi fiscali valgono 120 miliardi

Gli sgravi fiscali valgono 120 miliardi
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Il 23% dei contribuenti, perlopiù dipendenti e pensionati, paga oltre il 65% dell’Irpef e sorregge tutto il welfare. E la bellezza di 11,3 milioni di cittadini non versa le tasse.

Il 23% dei contribuenti, perlopiù lavoratori dipendenti e pensionati, paga oltre il 65% dell’Irpef e in questo modo sorregge tutto il welfare, dalle varie forme di assistenza alla sanità pubblica di cui usufruiscono, tutti coloro - italiani e non - che però rimangono ai margini della fiscalità.

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sgravi fiscali

Non Sparate sul Pianista | Linzi: «Dal Romanzo criminale alla Casa del Jazz di Roma»

Non Sparate sul Pianista | Linzi: «Dal Romanzo criminale alla Casa del Jazz di Roma»play icon

Luciano Linzi racconta la storia della Casa del Jazz di Roma, sorta in una villa confiscata alla Banda della Magliana. Con la fine degli scavi e delle indagini si chiude l’ultimo capitolo del Romanzo criminale. E ora può tornare la musica.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
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Bruxelles non risolve alcuna crisi ma vuole gestire 367 miliardi in più

Bruxelles non risolve alcuna crisi ma vuole gestire 367 miliardi in più
Ursula von der Leyen (Ansa)
L’Unione europea, già spaccata sul bilancio 2028-2034, pretende risorse e «nuove tasse».

A Cipro si sta consumando l’ennesima eurofollia. I capi di Stato e di governo hanno affrontato il dossier relativo al prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea 2028-2034. Il rimborso del debito contratto per finanziare i 421 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto del Next Generation Eu, insieme all’incremento senza precedenti dei fondi che la Commissione Ue ritiene vadano destinati alla Difesa, mette pressione.

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europa a pezzi
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La Meloni tratta con Merz per superare i diktat Ue sulla stupidaggine del 3%

La Meloni tratta con Merz per superare i diktat Ue sulla stupidaggine del 3%
Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Ansa)
Ursula von der Leyen non sospende il Patto perché non c’è recessione e ha il coraggio di dire che non sono ancora stati usati 95 miliardi. Ma per il green... Premier a caccia di alleati.

Si è chiuso il sipario sul vertice informale del Consiglio europeo a Cipro. I 27 leader sono rientrati a casa dopo due giorni di discussioni serrate tra Ayia Napa e Nicosia, con un bagaglio fatto di accordi di facciata e fratture profonde che nessuna fotografia di rito è riuscita a nascondere.

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meloni merz
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Trump non ha armi contro la Cina però si scervella per punire la Nato

Il Pentagono prepara la rappresaglia sui partner riluttanti, questionando la sovranità inglese sulle Falkland e ipotizzando di sospendere la Spagna dall’Alleanza. Ma il guaio sono le scorte ridotte: l’Asia è più scoperta.

Un’email del Pentagono ha riportato scompiglio nella Nato: gli Stati Uniti vorrebbero punire gli alleati infedeli, che hanno negato l’appoggio alla campagna in Medio Oriente. E in cima alla lista ci sarebbero le due bestie nere di Donald Trump: l’Inghilterra di Keir Starmer, di cui gli americani sarebbero pronti addirittura a questionare la sovranità sulle Falkland; e la Spagna, che Washington vorrebbe sospendere dall’Alleanza.

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