True Fabrizio Boschi «Salgono i rimpatri, calano gli arrivi Via alla vigilanza anti caporalato» Matteo Piantedosi (Ansa)

I numeri del ministro dell’Interno Piantedosi: «Abbiamo un -77% di sbarchi rispetto al 2023 e un - 52% rispetto al 2025. La strage di Amendolara dimostra che l’immigrazione va gestita: subito controlli straordinari».Si potrebbe definire la polizia 4.0. L’intelligenza artificiale entra a far parte anche delle forze dell’ordine grazie ai decreti legislativi del governo per l’adeguamento alle normative europee. A darne l’annuncio, ieri in question time alla Camera, è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che proietta così le forze di polizia in una nuova galassia. Quella delle massime tecnologie avanzate inventate dall’uomo. «L’obiettivo», spiega il ministro, «è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l’efficienza delle loro attività, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane». Infatti, ogni utilizzo dell’Intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata. «L’IA costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell’essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di “grande fratello” generalizzato, perché è vietato l’utilizzo di banche dati biometriche», chiarisce Piantedosi.Il ministro si è poi soffermato sulle azioni di governo in materia di politiche migratorie: «Da un lato la lotta al vergognoso traffico dei migranti e all’immigrazione illegale; dall’altro la promozione di canali di immigrazione legale» e ricorda come sia stato consentito «l’ingresso regolare in Italia di circa 100.000 lavoratori stranieri in tre anni». Circa l’immigrazione irregolare, invece, il primo dato riguarda la riduzione degli arrivi. «Quest’anno, ad oggi, abbiamo un meno 77% di arrivi rispetto al 2023 e un meno 52% rispetto al 2025», assicura Piantedosi. «A fronte di meno ingressi, registriamo un aumento dei rimpatri. Da quando ci siamo insediati, il numero totale dei rimpatri è cresciuto di oltre il 40% e, in questi primi mesi dell’anno, il dato è ancora in crescita, di più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma, soprattutto, è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati: siamo passati dal 3% del 2023 al 10% dell’anno scorso e addirittura al 31% dall’inizio dell’anno». Si registra anche una riduzione dei delitti «calati nel 2025 del 2% rispetto al 2024. Meno 15% omicidi volontari, meno 6% furti e meno 4% rapine».Il ministro torna sulla strage di Amendolara dove 4 braccianti sono stati arsi vivi, annunciando l’avvio «imminente» di una vigilanza straordinaria in tutta Italia, per «prevenzione e repressione di fenomeni di sfruttamento del lavoro». Piantedosi annota anche che «i presunti autori sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022, cioè prima che l’attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale». Riguardo alla critica mossa dalle opposizioni circa la Legge Bossi-Fini, il ministro sottolinea che «qualsiasi giudizio se ne voglia dare, non ha alcun rilievo rispetto ai fatti di Amendolara. Infatti, tutti i cittadini stranieri coinvolti erano in possesso di un titolo di soggiorno che consentiva loro di prestare un’attività lavorativa regolare».E ricorda che, dal 2022 ad oggi, «sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di sfruttamento del lavoro, ossia caporalato». Rafforzato poi il corpo ispettivo, passato dalle 3.983 unità del 2022, alle attuali 4.366. Nel triennio 2026-2028 è prevista l’assunzione di ulteriori 300 unità e di 150 militari dell’Arma. «Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate, a fronte delle 100.000 del 2022. Numeri mai raggiunti in passato. E le sanzioni conseguenti sono raddoppiate rispetto a un decennio fa».Naturalmente le opposizioni protestano. Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva: «Numeri che lasciano allibiti. Non si capisce bene dove il ministro li abbia presi. Le unità aggiuntive di cui parla Piantedosi, o dormono oppure non esistono».