Massimo Gandolfini
2025-09-19

La Sardegna snobba le palliative e sul fine vita abusa dei suoi poteri

La Sardegna snobba le palliative e sul fine vita abusa dei suoi poteri
Alessandra Todde (Imagoeconomica)
Plauso al consigliere socialista contrario, da medico e da cristiano, alla legge regionale.
Subscribe
fine vita

Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 settembre 2025. L'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna commenta gli ultimi avvenimenti di politica europea e la richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

«Su Lgbt e famiglie la dottrina non cambia»

«Su Lgbt e famiglie la dottrina non cambia»
Leone XIV (Ansa)
Nel libro-intervista uscito ieri in Perù, Leone sbarra le porte all’ideologia gender e chiede di sostenere di più le coppie «tradizionali». Zero aperture anche sul diaconato femminile. E torna la prudenza geopolitica: il Vaticano non si pronuncia sul «genocidio» a Gaza.
Subscribe
leone xiv

Indagato lo sponsor occulto di Sala

Indagato lo sponsor occulto di Sala
Beppe Sala (Ansa)
L’immobiliarista Mirko Paletti nei guai per il cantiere di via Fontana a Milano: due torri fatte passare per ristrutturazione. Finanziò Mr. Expo ma il suo nome venne «oscurato».
Subscribe
beppe sala mirko paletti

Hamas: «Israele non riavrà i rapiti»

Hamas: «Israele non riavrà i rapiti»
Le famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas (Ansa)
I miliziani: «Benjamin Netanyahu ha deciso di uccidere gli ostaggi». Quattro soldati dell’Idf fatti fuori da un ordigno a Rafah e altri due da un attentato al valico di Allenby.
Subscribe
hamas
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy