Alessandro Da Rold
2025-09-21

Sul nodo Meazza il sindaco rischia

Stadio di San Siro (Ansa)
Giovedì il voto: in maggioranza sette contrari, senza l’aiuto dell’opposizione la delibera verrà respinta. Il primo cittadino aveva parlato di dimissioni nel caso di sconfitta, poi...
Una maratona per la libertà di pensiero

L'evento sul sito e i canali social della «Verità»
Domani alle 13, sul sito e sui canali social della «Verità», intellettuali, giornalisti e artisti esprimeranno il loro sdegno per la campagna di disumanizzazione dell’altro che ha portato all’uccisione di Charlie Kirk. Un dibattito tra anime diverse, in nome del confronto.
Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan

Beppe Sala (Ansa)

Oaktree e RedBird si autocertificano beneficiari economici. Hanno alle spalle decine di società in Lussemburgo e Cayman.

Sistemati i conti, ora il governo deve rilanciare gli investimenti

Imagoeconomica
È il momento giusto per sfruttare una migliore affidabilità aumentando il flusso di risparmi nazionali ed esteri verso le aziende. Anche perché gli effetti del Pnrr fra poco finiranno, mentre la Germania va verso la ripresa.
«Nessun tesoretto da spendere in manovra»

Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica)
Dopo la promozione dell’agenzia Fitch, Giorgetti frena le richieste dei partiti: «Deficit-pil sotto 3%, faremo cose col calo dello spread ma in un sentiero di sicurezza dei conti». Sul tavolo la riduzione dell’Irpef al ceto medio, quoziente familiare e rottamazione cartelle.
