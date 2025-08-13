Maurizio Belpietro
2025-08-13

Caro Ricci, il no comment non può più bastare

Matteo Ricci (Getty Images)
Nessuno sputa sentenze, ma l’ex sindaco di Pesaro deve chiarire i suoi rapporti con alcuni degli indagati.
ricci

Un esito giudiziario scritto in anticipo: per questo omicidio non pagherà nessuno

La polizia locale opera i rilievi sul luogo dell'investimento di Cecilia De Astis (Ansa)
I giovani non imputabili per l’età. Potrebbero essere allontanati dalle famiglie. Ma i giudici, con i nomadi, hanno i guanti bianchi.
omicidio cecilia de astis

Il campo sgomberato due volte. Inutilmente

Roulotte e ammassi di immondizia in un campo rom (Imagoeconomica)
  • L’accampamento di via Selvanesco è un focolaio di degrado. Le roulotte vengono cacciate, ma poi tornano.
  • Pugno durissimo del leader della Lega: «Sgombero e genitori da arrestare». Beppe Sala fa scaricabarile: «Ci deve pensare il governo». Roberto Vannacci: «Anni di illegalità tollerata».

Lo speciale contiene due articoli

campo rom

Pirati della strada già a 11 e 13 anni. Cecilia uccisa da gang di baby rom

Cecilia De Astis (Ansa)
La vettura che ha falciato la pensionata a Milano era guidata da ragazzini: tre maschi e una femmina. Un figlio della vittima: «Come si fa a stare in questa situazione? Mi sembra che ci sia poca sicurezza».
bambini rom

Assassini (impuniti) a 11 anni

Ansa
I quattro rintracciati in un campo abusivo che Sala avrebbe dovuto chiudere: sono talmente piccoli che non risponderanno penalmente. E sono a loro volta vittime di chi li ha allevati e di chi ha permesso che vivessero così. Scoppia la polemica politica.
bambini rom
