Carlo Cambi
2025-10-01

Ricci incolpa l’inchiesta per il suo ko. Poi torna allo stipendificio Bruxelles

Matteo Ricci (Ansa)
L’eurodeputato sembra dimenticare che cosa hanno fatto i «suoi» a Giovanni Toti.
matteo ricci pesaro

Il centrodestra tira la volata a Occhiuto

Roberto Occhiuto (Ansa)
In Calabria, gli ultimi sondaggi davano l’uscente in vantaggio sullo sfidante Tridico. A Lamezia, dopo il comizio, vertice tra i leader della coalizione per scegliere i candidati mancanti. In Campania i veti incrociati rafforzano il prefetto Di Bari.
roberto occhiuto

La base pentastellata odia ancora il Pd. Il campo largo perde con i candidati dem

Ansa
Emilia Romagna a parte, le ultime sfide regionali dimostrano che l’elettorato grillino non digerisce l’«alleato» al timone.
marche pd cinque stelle

Edicola Verità | la rassegna stampa del 1°ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 1° ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Fdi e Lega all’assalto degli azzurri: «Fi rompe l’unità del centrodestra»

Ignazio La Russa (Imagoeconomica)
Ignazio La Russa: «Hanno aiutato la giunta». Matteo Salvini: «Grave errore non metterci la faccia».
la russa salvini
