2025-08-23

Irruzione e perquisizione nel locale della mala cinese a Prato

Portata a termine l'operazione antidroga della polizia all'M2. Proseguono le indagini su una spirale di episodi criminali legati a gruppi imprenditoriali rivali.

Accusavano il taser: era la cocaina

Archiviato, a Bolzano, il caso di un uomo colpito dallo storditore elettrico e poi deceduto. Anche allora, come oggi, la cronaca fu un pretesto per disarmare le forze dell’ordine.
«Più occupati grazie allo stop al Reddito»

Il presidente dell’Inps Gabriele Fava: «Nel 2024, 400.000 assicurati in più, il 30% degli ex percettori ha trovato lavoro. C’è un problema di salari per i giovani e di denatalità. Serve un’immigrazione qualificata e governata che risponda ai bisogni del sistema produttivo».
Dalla crociata verde a export e chip: Ursula costretta a rinnegare sé stessa

Cortocircuito in Commissione: molla le sue battaglie e strappa l’accordo agli Usa.
Governo in campo per salvare il vino dai dazi

Arrivano le prime stime dell’impatto delle tariffe mentre Palazzo Chigi continua a trattare per estendere la lista delle esenzioni Intanto la vendemmia sta per incominciare. Possibili danni anche per olio extravergine e pasta di semola. Stabili invece i formaggi.
