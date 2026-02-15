True Stefano Passaquindici A Capo Verde l’estate dura tutto l’anno e la vacanza è ricca di emozioni iStock

Con voli diretti si raggiunge l’isola di Sal dove, oltre al relax in spiaggia, ci sono tante escursioni da fare tra mare e deserto.Capo Verde è una destinazione che conquista con discrezione. Non seduce con eccessi, ma con un equilibrio sottile fatto di luce intensa, vento costante e una sensazione di libertà che accompagna il viaggiatore fin dal primo istante. Questo arcipelago atlantico, sospeso tra Africa ed Europa, è il luogo ideale per chi cerca una vacanza di mare autentica, lontana dalla frenesia e dai cliché più rumorosi del turismo di massa. Oltretutto il clima è sempre quello ottimale di una fresca estate con temperature dai 23 ai 29 gradi.Tra le isole più frequentate, Sal è quella che meglio interpreta l’anima rilassata di Capo Verde. Il suo paesaggio è essenziale e sorprendente allo stesso tempo: ampie distese sabbiose, dune chiare modellate dagli alisei, scogliere nere di origine vulcanica e un oceano che cambia colore nell’arco della giornata, passando dal verde, al turchese e al blu profondo. Il cuore dell’isola è Santa Maria, una cittadina affacciata sull’oceano che conserva un’atmosfera accogliente e informale. Le strade sono animate da piccoli negozi artigianali, caffè all’aperto e ristoranti dove il tempo sembra rallentare. Qui la giornata segue il ritmo del sole: lenta al mattino, vivace al tramonto, quando il pontile diventa il punto d’incontro perfetto per osservare i pescatori rientrare e il cielo tingersi di arancio.Le spiagge di Sal sono tra le più belle dell’arcipelago: lunghe, luminose, mai soffocanti. Ideali sia per chi desidera semplicemente rilassarsi, sia per gli amanti degli sport acquatici come snorkeling kitesurf, e windsurf , favoriti da vento costante e acque limpide. Da non perdere il giro dell’isola in catamarano, spesso in compagnia dei delfini che giocano intorno alla barca.Oltre alle avventure acquatiche, nelle zone interne sabbiose o rocciose, si possono fare tour a piedi, a cavallo, in quad o in fuoristrada. A Sal c’è anche un verdissimo campo da golf che contrasta cromaticamente con il deserto circostante. Tra le attrazioni più affascinanti dell’isola spiccano senza dubbio le saline di Pedra de Lume, situate all’interno del cratere di un antico vulcano. Qui si vive un’esperienza quasi surreale: ci si immerge in vasche di acqua salata naturale, dove la densità è così elevata da permettere di galleggiare senza sforzo, in un silenzio interrotto solo dal vento. Le saline raccontano una parte importante della storia economica di Sal, quando l’estrazione del sale rappresentava una delle principali risorse dell’isola. Oggi sono un luogo sospeso nel tempo, dove benessere, natura e memoria storica si incontrano in modo armonioso. Oltre alle saline, Sal offre numerosi angoli da esplorare: piscine naturali scavate nella roccia vulcanica, coste frastagliate battute dall’oceano e vaste aree desertiche che regalano panorami quasi lunari. Non mancano riserve naturali protette, dove è possibile osservare fauna marina e, in alcuni periodi dell’anno, la nidificazione delle tartarughe marine La cucina di Capo Verde è un mix di influenze africane, portoghesi e brasiliane, con piatti a base di pesce, carne e verdure. Da provare piatti tipici come la cachupa, un sostanzioso stufato di mais, fagioli e carne o pesce, e il pastel com diabo, un delizioso antipasto a base di tonno e verdure. Inoltre, sono molti i ristoranti locali che offrano musica dal vivo e danze tradizionali per vivere appieno l’atmosfera di Capo Verde. Con la sua animazione serale, l’Ocean Cafè è il locale di tendenza dell’isola di Sal dove si può gustare un aperitivo, cenare, ballare e ascoltare ottima musica. Da provare, sempre in pieno centro, il Restaurante Americo’s che offre anche menù con piatti elaborati. Per cenare in spiaggia con piatti di pesce o di cucina creola è perfetto il Restaurante Barracuda.Sal è particolarmente apprezzata dai turisti italiani grazie alla facilità di collegamento - l’aeroporto internazionale, costruito negli anni ‘30 da Mussolini per facilitare le trasvolate atlantiche è collegato con voli diretti dall’Italia - al clima favorevole tutto l’anno e alla sensazione di sicurezza e accoglienza. I pacchetti turistici sono pensati per offrire comfort e semplicità, ma è altrettanto facile organizzare una vacanza più indipendente, lasciandosi guidare dall’istinto e dalla curiosità. Oltre ai principali tour operator come Alpitour, Veratour e CaboVerdeTime, che offrono voli diretti e soggiorni personalizzati sull’isola, si può acquistare un economico biglietto aereo con Easyjet (www.easyjet.com) da Milano e prenotare l’alloggio on line, anche su Booking: Capo Verde offre, infatti, una vasta gamma di opzioni, dai lussuosi resort ai piccoli hotel e guesthouse familiari.