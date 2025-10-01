Patrizia Floder Reitter
2025-10-01

Londra ammicca ancora agli islamici: le nozze tra cugini portano vantaggi

Londra ammicca ancora agli islamici: le nozze tra cugini portano vantaggi
Nel riquadro, il ministro della Salute britannico Wes Streeting (Ansa)
Secondo le linee guida del Servizio sanitario le unioni tra parenti, che furoreggiano tra i pakistani, creano «sistemi più solidi». Il ministro della Salute si è scusato: la scienza ci ha dimostrato che sono pericolose.

Le linee guida pubblicate la scorsa settimana dal Genomics Education Programme, il programma di educazione genomica del Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs) sono state rimosse. Affermavano che il matrimonio tra cugini di primo grado, pratica seguita soprattutto dalla numerosa comunità pakistana britannica, è collegato a «sistemi più solidi di supporto familiare e a vantaggi economici». Ieri alla radio LBC il ministro della Salute, Wes Streeting, ha detto che occorre scusarsi per il materiale apparso su un sito web dell’Nhs. «La scienza medica e le prove sono chiare. I matrimoni tra cugini di primo grado sono ad alto rischio e pericolosi, vediamo i difetti genetici, i danni che causano», sono state le sue parole.

Subscribe

Hamas tergiversa sull’armistizio. Leone: «Proposta realistica, accetti»

Hamas tergiversa sull’armistizio. Leone: «Proposta realistica, accetti»
Donald Trump (Getty Images)
  • Ultimatum di Trump: «Tre-quattro giorni per dire di sì, poi sarà l’inferno». Doha: i miliziani intendono studiare l’accordo, però servono dei chiarimenti. Per fonti palestinesi, è probabile il niet dei jihadisti.
  • Si distendono i toni sul futuro della Striscia tra Washington e gli Stati islamici, tra cui Arabia, Giordania, Emirati ed Egitto. Al-Sisi: «Inizia una nuova era per il Medio Oriente».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
tregua hamas

Caccia, Fiocchi: «Il divieto impatterà su 60mila cacciatori in Lombardia. La Ue faccia scelte giuste»

True
Caccia, Fiocchi: «Il divieto impatterà su 60mila cacciatori in Lombardia. La Ue faccia scelte giuste»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi, a margine dell'evento al Parlamento europeo «Cacciatori e pescatori contro il divieto di piombo in Europa: i pericoli dietro l'ideologia».

caccia lombardia fiocchi

I talebani ora sbarcano in Germania. Merz prepara il «patto col diavolo»

I talebani ora sbarcano in Germania. Merz prepara il «patto col diavolo»
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Ansa)
Gli studenti del Corano tolgono Internet al Paese e ghettizzano le donne. Ma per il governo non è un problema visto che vuole rispedire indietro chi temeva la loro vendetta. Così però si sdoganano gli estremisti islamici.
Subscribe
merz talebani germania

Rowling e Venezi: due donne scomode che vengono odiate anche dalle donne

Rowling e Venezi: due donne scomode che vengono odiate anche dalle donne
J.K. Rowling e Beatrice Venezi (Ansa)
  • Emma Watson attacca ancora la creatrice di Harry Potter colpevole di avere posizioni contro woke e transgender.
  • Per Enrico Stinchelli le accuse di incompetenza alla Venezi sono un pretesto per attaccarla.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
venezi rowling sinistra
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy