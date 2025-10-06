Sarina Biraghi
2025-10-06

Raid russo sfiora italiani in Ucraina

I soccorritori ucraini lavorano sul sito di un attacco russo a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, nella notte del 5 ottobre (Ansa)
A bordo del convoglio erano presenti oltre 110 connazionali che stavano rientrando da una missione umanitaria. I droni di Mosca in Lituania? Erano solo contrabbandieri.
Compagni che sbagliano? No, maranza che sfasciano

Ansa
Di fronte ai disastri di venerdì e sabato, Cofferati e Landini ripetono la cantilena degli esagitati che rovinano gli ideali o degli infiltrati. Tutto pur di negare il problema: l’asse tra sinistra movimentista e immigrati violenti.
K.I.S.S. | L'inganno del quarterback

Distrusse oltre la metà dei MiG nord-vietnamiti in un colpo solo e senza perdere neppure un pilota né un aereo. Questa è la storia dell’operazione Bolo, una delle prime battaglie nelle quali vinse la guerra elettronica.

Caro Tridico, ha fatto una campagna da ridere

Pasquale Tridico (Ansa)

Caro Pasquale Tridico, caro candidato alla presidenza della Calabria, le invio questa cartolina per farle i complimenti: lei ha vinto. Nel momento in cui scrivo, per la verità, non so se abbia vinto le elezioni. Ma di sicuro ha vinto la campagna elettorale. Mai nessuno, infatti, è riuscito a farci divertire come lei.

Ha cominciato con un manifesto elettorale che diceva: «La destra ha paura perché sanno…» riuscendo a mettere insieme due errori (il verbo e l’accento) in sei parole. Poi ha dimostrato di avere contezza della Regione che si è candidato a governare a tal punto da non conoscere il numero delle province (ha detto tre, ma sono cinque) né il nome delle città (Bagnaro Calabro anziché Bagnara Calabra) né i suoi siti culturali (dov’è la grotta del Romito? Mah…). Ha anche collocato il comune di Diamante sulla Costa degli Dei, cioè a 150 chilometri di distanza da dov’è realmente. Del resto uno come lei, da sempre cittadino del mondo, può forse essere limitato nei confini di Cosenza o Catanzaro? Quando il 21 settembre la segretaria Pd Elly Schlein è scesa in Calabria per sostenerla, lei non c’era. «È il mio compleanno, festeggio a Bruxelles», s’è vantato. E la cosa non potrà che averle attirato il voto convinto di molti cittadini calabresi. Non il suo, purtroppo, che cittadino calabrese non è. E dunque non ha potuto votarsi.

Il Rottamato che vive del vuoto a sinistra

Matteo Renzi (Ansa)
Il luogo comune lo vuole abile comunicatore, ma l’ex premier pare più che altro un «battutaro» dai rapporti altalenanti con la stampa. Grazie all’assenza di un vero leader progressista, resta (a stento) a galla, mentre oggi si chiude la Leopolda che liquida Italia viva.
