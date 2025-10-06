Flaminia Camilletti
2025-10-06

Tommasi e compagni tornano a casa. E ripartono subito con il loro show

Ansa
Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera israeliana (Tel Aviv però nega) e trattata male in carcere. Durante il suo primo espatrio, l’attivista aveva addirittura fatto finta di avere i polsi bloccati dalle manette.
flotilla

Francesco Paolo Capone: «Troppi scioperi inopportuni. Così il sindacato non ha senso»

Francesco Paolo Capone (Imagoeconomica)
Il segretario della Ugl stronca le ultime iniziative di Landini su Gaza e Finanziaria: «La credibilità si ottiene tutelando i lavoratori, senza contestare a priori il governo».
intervista francesco paolo capone

Sardone: «Terrorista chi picchia le forze dell’ordine. Pd e Sala conniventi»

Silvia Sardone (Imagoeconomica)
Il vicesegretario della Lega: «La Cgil è il braccio armato dei dem e il trampolino di Landini per il Parlamento. Flotilla? Propaganda».
intervista silvia sardone

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 6 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Cominciano i colloqui per la pace: Hamas prova a dettare nuove regole

Khalil al-Hayya, guiderà la delegazione di Hamas nei negoziati per porre fine alla guerra di Gaza (Ansa)
Si incontrano oggi in Egitto le delegazioni di Israele e del movimento islamista.
negoziati israele hamas
