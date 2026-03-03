True Francesco Borgonovo Psicologa conferma le offese ai Trevallion e le giustifica pure: «Difendevo i giudici» Famiglia Trevallion (Ansa)

La donna che deve fare i test sulla famiglia nel bosco: «Post pubblicati prima dell’incarico e per sostenere i magistrati».Se la questione non fosse terribilmente seria, ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate. Sarebbe questa la reazione più appropriata alla lettura dei testi che le esperte chiamate a valutare la famiglia nel bosco hanno inviato al Tribunale dei minori dell’Aquila in risposta agli articoli della Verità. Come ricorderanno i lettori, il nostro giornale ha svelato che la dottoressa Valentina Garrapetta, giovane psicologa che ha il compito di sottoporre genitori e bambini Trevallion a una serie di test psicologici, aveva pubblicato su Facebook una serie di post irridenti e insultanti nei riguardi della famiglia che in seguito si è trovata a dover valutare. Abbiamo più volte notato - come del resto hanno fatto i consulenti di parte - che tali commenti pubblici sono decisamente incompatibili con un incarico delicato che richiede non solo imparzialità, ma anche grande cura e attenzione nei riguardi delle persone che vengono sottoposte a esame. I dubbi sorgono non soltanto riguardo alla Garrapetta, ma anche a proposito di Simona Ceccoli, la psichiatra incaricata dal tribunale di svolgere la perizia sui Trevallion. Dopo tutto è stata lei a scegliere la giovane consulente, senza premurarsi di verificare che cosa avesse scritto sui social (o forse addirittura condividendone le opinioni). Dopo i nostri articoli, i legali dei Trevallion hanno chiesto la ricusazione della psicologa, condividendo molte delle nostre perplessità. A quel punto, Ceccoli e Garrapetta hanno inviato lettere al tribunale per difendersi. E il contenuto è a tratti surreale. La psichiatra Ceccoli evita accuratamente di approfondire la questione dei post pubblicati su Facebook e si limita a copiare e incollare il parere dell’Ordine degli psicologi dell’Abruzzo. L’Ordine, scrive la psichiatra, «si è espresso con una nota in data 23 febbraio 2026 con il chiarimento del ruolo del Ctu e dell’Ausiliario nell’ambito delle Consulenze tecniche di ufficio. Nella nota l’Ordine distingue inoltre la funzione del Ctu da quello dell’eventuale ausiliario del Ctu, che può essere incaricato di svolgere specifici approfondimenti specialistici, come esami psicodiagnostici o test psicologici. Il contributo dell’ausiliario viene precisato nella nota “è limitato a tali approfondimenti e non costituisce una valutazione autonoma né sostitutiva della consulenza tecnica di ufficio”». In pratica, la Ceccoli dice che la sua collaboratrice ha un ruolo del tutto marginale, che svolge test standardizzati e che dunque la sua opinione personale non può influire sull’andamento della perizia. Insomma, difende la sua sottoposta spiegando che non conta niente. Non smentisce l’esistenza dei post, non li commenta, non cerca nemmeno di motivarli nel tentativo di ridurne l’impatto. Dice solo che chi li ha scritti conta poco per cui non c’è alcun problema. «Tanto premesso», conclude la Ceccoli, «si ritiene di confermare pienamente la fiducia nella dottoressa Valentina Garrapetta, in qualità di ausiliaria della Ctu, la quale è psicologa e psicoterapeuta, regolarmente iscritta all’Ordine degli psicologi da quattro anni, in possesso di formazione specialistica mediante master di II livello in Psicologia giuridica e forense conseguito nell’anno 2021. Si evidenzia, quindi, che le competenze professionali della predetta risultano pienamente coerenti con l’incarico ricevuto e adeguate rispetto alla natura e alla complessità delle operazioni peritali in corso». La posizione della Garrapetta è, se possibile, ancora più straniante. Non potendo ovviamente sorvolare sul contenuto dei post, la psicologa prova a mistificare il senso delle sue pubblicazioni. «Tali ricondivisioni», scrive, «si inserivano esclusivamente in un più ampio dibattito pubblico sulla tutela delle istituzioni e sulla necessità di evitare derive di mediatizzazione di vicende coinvolgenti minori, senza alcun riferimento diretto al procedimento oggi oggetto di incarico. Premesso quanto sopra», continua, «si precisa che mai alcun commento o dichiarazione è stato specificamente riferito alla capacità genitoriale dei due coniugi, profilo che esula integralmente da ogni considerazione di carattere mediatico e che può essere oggetto esclusivamente di valutazione tecnica nell’ambito del procedimento giudiziario competente. Si ribadisce con fermezza che la scrivente non ha mai rilasciato dichiarazioni, commenti o interviste personali sul caso, né ha espresso valutazioni sulle parti o sul merito della controversia. Parimenti, sulla propria pagina professionale non è mai stato pubblicato alcun contenuto, diretto o indiretto, riferibile al procedimento in oggetto. La scrivente, pienamente consapevole della delicatezza dell’incarico conferito, ha sempre operato e continuerà ad operare nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e neutralità propri della funzione di ausiliario del Ctu». Beh, che non abbia espresso valutazioni sulle parti in causa, cioè sui Trevallion, è profondamente discutibile: basta leggere gli articoli che ha condiviso online. Ed è proprio qui che viene il bello. Nella lettera, la dottoressa cerca di dimostrare che quei post non fossero offensivi nei riguardi della famiglia nel bosco. «Come è bene leggere dai post stessi», sostiene la Garrapetta, «essi sono stati pubblicati in un contesto temporale significativamente precedente alla designazione quale ausiliaria; avevano carattere esclusivamente personale; esprimevano una generica posizione di sostegno nei confronti di assistenti sociali, giudici e magistrati che, in quei giorni, risultavano esposti a critiche particolarmente aggressive sui social network. Tali espressioni non possono in alcun modo essere interpretate come indice di pregiudizio, orientamento preconcetto o perdita di neutralità professionale». Capito? Lei non voleva offendere la famiglia nel bosco pubblicando post che deridevano il loro legame con la natura o la loro preferenza per uno stile di vita tradizionale. No, lei voleva prendere le parti di giudici, assistenti sociali e avvocati. Il fatto che i primi a essere esposti a critiche online fossero proprio i Trevallion non l’ha minimamente toccata. Tanto che la dottoressa rincara la dose, ripetendo che «i contenuti ricondivisi attenevano alla difesa dell’operato delle assistenti sociali, della magistratura e degli operatori dei servizi, oggetto di forti e reiterate critiche mediatiche nel contesto del noto caso riportato dalla stampa; a un invito alla prudenza comunicativa e al silenzio pubblico, proprio al fine di evitare fenomeni di eccessiva spettacolarizzazione mediatica della vicenda; alla mera riproduzione di atti giudiziari già riportati da organi di stampa; a una riflessione critica sulla sproporzionata esposizione mediatica del caso, a fronte di altre situazioni familiari con condizioni socio-economiche anche più gravi rimaste prive di analoga attenzione». Una arrampicata sugli specchi niente male. Sul versante della famiglia, il super consulente Tonino Cantelmi è granitico: «Ribadisco che aver espresso opinioni pubbliche su un caso impone un dovere deontologico di astensione da attività peritali sul caso stesso», dice alla Verità. E in effetti non serve chissà quale dottorato per comprendere che se un esperto insulta coloro che dovrebbe valutare forse è meglio che sia destinato ad altro incarico. E anche su chi ha scelto quell’esperto e continua a dargli fiducia nonostante tutto è lecito esprimere dubbi. Sarà il tribunale a decidere, e ci auguriamo che lo faccia con buon senso. A giorni i bambini del bosco dovranno essere sottoposti a test. Che li faccia chi li derideva online non è accettabile.