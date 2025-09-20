Redazione digitale
2025-09-20

La produzione di energia da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnovabiliplay icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin
Ursula von der Leyen (Ansa)
Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali».
Subscribe
sanzioni russia

L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale

L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale
Euro digitale (iStock)

L’Eurogruppo approva il progetto sul quale lavora pure la Bce. L’obiettivo è gestire l’aumento di pagamenti immateriali. I rischi: controlli, stop privacy e meno libertà di spesa. E se salta Internet possiamo usare i soldi?

Subscribe
euro digitale

«Verità e libertà». Una maratona dedicata a Charlie Kirk

True
«Verità e libertà». Una maratona dedicata a Charlie Kirk

Un pomeriggio dedicato al pensiero libero e al confronto contro ogni forma di odio politico. La Verità propone lunedì 22 settembre, a partire dalle ore 13.00, una maratona speciale condotta dal vicedirettore Francesco Borgonovo, con la partecipazione di numerosi ospiti.

Continua a leggereRiduci
verità e libertà - maratona per charlie kirk

Freccero: «Sogno di vedere il Papa a Gaza a sporcarsi la veste di sangue»

Freccero: «Sogno di vedere il Papa a Gaza a sporcarsi la veste di sangue»
Carlo Freccero (Ansa)
L’intellettuale: «Se il pontefice andasse dove la ferita nella carne del mondo è purulenta, come un pellegrino inerme, forse l’umanità si fermerebbe. Una crociata mistica: la religione che riesce dove la politica fallisce».
Subscribe
intervista carlo freccero
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy