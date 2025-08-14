Spese pazze di Ricci a cena per presentare il suo libro

2025-08-14
«Meloni subito out», «Trump perde». Il Renzi profeta va letto al contrario
Roberto Gualtieri (Ansa)
- Il primo cittadino della Capitale ha sprecato quasi 1 milione per cambiare il nome delle fermate Fori Imperiali e Amba Aradam in Colosseo e Porta Metronia. Scelta ideologica che provocherà anche lo slittamento di 5 mesi della fine dei lavori.
- Nuove accuse degli attivisti al sindaco di Bologna che si difende: «Sono fake news».
Lo speciale contiene due articoli.
C’è il piano per l’invasione di Gaza. Hamas adesso ha fretta di trattare
Carri armati israeliani al confine con Gaza (Ansa)
- Negoziati al Cairo: l’organizzazione islamista sarebbe pronta a un parziale disarmo in cambio della propria sopravvivenza politica. Il Sud Sudan puntualizza: «Nessuna intesa per far venire qui gli abitanti della Striscia».
- Al via la quattordicesima operazione di evacuazione sanitaria, ieri portati qui 31 bambini e 86 accompagnatori. In totale già soccorse da Roma 580 persone.