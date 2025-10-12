Patrizia Floder Reitter
2025-10-12

I pacifisti: «Giustiziare Netanyahu». La Flotilla candidata all’Ambrogino

I pacifisti: «Giustiziare Netanyahu». La Flotilla candidata all’Ambrogino
(Ansa)
Nonostante l’intesa in Medio Oriente, ancora cortei pro Pal con slogan cruenti e icone dell’ex capo di Hamas. I velisti: «Non abbassare la tensione». Verdi e dem a Milano li premierebbero col massimo riconoscimento.
Subscribe
pro pal

Savona striglia la Bce: «Coi conti in ordine lo spread è ingiusto, non deve esistere»

Savona striglia la Bce: «Coi conti in ordine lo spread è ingiusto, non deve esistere»
Paolo Savona (Ansa)
Per l’ex ministro «il rischio che l’Italia non rimborsi il suo debito è pari a zero». Un dito puntato sulle inefficienze della Lagarde.
Subscribe
paolo savona bce

Cenerentola Ue: fuori dalla firma per Gaza

Cenerentola Ue: fuori dalla firma per Gaza
Abdel Fattah Al-Sisi e Donald Trump (Ansa)
Domani Trump e Al Sisi sottoscriveranno il piano per il cessate il fuoco: all’evento sono stati invitati in tanti, pure l’acciaccato Macron, ma non ci sarà alcun rappresentante dell’Unione. Witkoff: «La Casa Bianca ha riunito nazioni divise da generazioni». Assente Hamas.
Subscribe
gaza tregua

No al disarmo, sì alla milizia. Hamas non molla i fucili e mette a rischio la tregua

No al disarmo, sì alla milizia. Hamas non molla i fucili e mette a rischio la tregua
(Ansa)
Per i tagliagole, la resa definitiva è «fuori discussione». Le ulteriori rivendicazioni portano a temere che, dopo la liberazione degli ostaggi, l’accordo possa vacillare.
Subscribe
hamas gaza

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Come si mangia il risotto

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Come si mangia il risottoplay icon
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy