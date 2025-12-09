{{ subpage.title }}

True
Tobia De Stefano
2025-12-09

«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse»

«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse»
Maurizio Landini (Ansa)
Il sindacalista Uilm aggredito dalla Fiom: «Se hai ruoli di responsabilità devi dare l’esempio». Ma il leader Cgil pensa solo a pubblicizzare lo sciopero del 12.

Non sono bastati quattro giorni, una conferenza stampa dove si parlava di emergenza salariale e l’ennesima intervista alla «Stampa» per scusarsi. Maurizio Landini non ne vuol sapere di prendere le distanze dall’aggressione denunciata dai vertici della Uil e dalle vittime, i sindacalisti presi a calci e pugni da pseudo colleghi della Fiom venerdì a Genova. E anche nella paginata «concessa» dalla testata del gruppo Gedi, il segretario che parla di «rivolta sociale» mentre scende in piazza per la pace a Kiev e in Medio Oriente ha detto la sua su tutto, tranne che sui fatti di cronaca che hanno visto come protagonista la Cgil.

Continua a leggereRiduci
landini
True

Basta l’intervento della Consob e il titolo di Mps torna a correre

Basta l’intervento della Consob e il titolo di Mps torna a correre
Ansa
Per Piazza Affari le parole degli uomini di Savona, che smontano l’ipotesi «concerto» dei pm, sono sufficienti: il Monte fa +4,9%.

Certe volte la Borsa sembra più un teatro di varietà che un tempio della finanza. E infatti Mps torna a ballare sul palcoscenico di Piazza Affari con il passo felpato - ma deciso - di chi ha appena scampato un temporale giudiziario. Il titolo della banca di Siena, rinvigorito come un cavallo dopo il cambio di ferri, è schizzato in cima al Ftse Mib con un elegante +4,9%, più brillante del listino, rimasto lì a guardare come un coro muto.

Continua a leggereRiduci
mps
True

«Il consenso informato non evita gli stupri»

Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori del partito del premier e quelli della Schlein non apprezzano.

La stessa Alessandra Ghisleri ha posto l’accento sul dato emerso dal sondaggio condotto da Only numbers. La seconda domanda, posta al campione di italiani e riferita alla legge sul consenso nei rapporti sessuali, chiedeva se la si ritiene «utile nella prevenzione di episodi di violenza e/o comportamenti non rispettosi». Le donne hanno risposto no, riferiva la politologa e direttrice di Euromedia Research.

Continua a leggereRiduci
consenso informato
True

In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri

In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri
In Valle d’Aosta i cittadini inferociti hanno braccato un malvivente di origine albanese dopo l’ennesimo colpo in una abitazione e lo avrebbero randellato con bastoni. Reprimenda dell’Arma: «Non ci si fa giustizia da soli».

Giustizialismo? No, tanta esasperazione. Sono stanchi i cittadini di Arnad, Comune di poco più di 1.000 abitanti in provincia di Aosta finito al centro delle cronache perché una cinquantina di cittadini infuriati hanno accerchiato e picchiato un ladro. Dopo mesi di furti nelle abitazioni della zona, la misura è colma e sembra esserlo ancora di più ora che i carabinieri della compagnia di Chatillon - Saint Vincent stanno dando la caccia agli autori del pestaggio avvenuto venerdì sera.

Continua a leggereRiduci
cronache dell'invasione
True

«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie di Sarah Vaughan

True
«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie di Sarah Vaughan
«Little Disasters: L'errore di una madre» (Paramount+)

La serie Little Disasters: L'errore di una madre, tratta dal romanzo di Sarah Vaughan, esplora con delicatezza le complessità della maternità, tra dubbi, solitudine e relazioni fragili, senza retorica né colpi di scena eccessivi.

Little Disasters, cui la traduzione italiana ha apposto un sottotitolo, L'errore di una madre, è nato come romanzo. Uno di quelli scritti da Sarah Vaughan, celebrata all'estero come nuovo genio della letteratura dimenticabile: quella, per intendersi, che non cementifichi in pietra miliare, ma consenta a chi ne fruisca di vivere fra le pagine di un libro, dimentico del mondo circostante.

Continua a leggereRiduci
little disasters: l'errore di una madre
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy