A quanto pare Sergio Mattarella è preoccupato. Per la guerriglia scatenata da bande di manifestanti violenti a Torino? Per la decisione della magistratura di scarcerare alcuni dei partecipanti agli scontri? Oppure per il mancato accoglimento da parte dell’opposizione dell’offerta di varare insieme misure che assicurino agli italiani di non essere ostaggio di rapinatori, spacciatori e stupratori? Niente di tutto questo. A impensierire il capo dello Stato è il decreto Sicurezza che il governo si appresta a varare.
Il Corriere della Sera di ieri ci ha informati che l’attenzione del presidente della Repubblica è altissima, perché, da «raffinato giurista» qual è, ha a cuore «il diritto di ogni cittadino ad avere libertà di movimento e di espressione». Mattarella ha come unica bussola la Costituzione, osserva il quotidiano di via Solferino, e i principi in essa espressi sono una linea che ritiene invalicabile. Tradotto, lassù sul Colle sono pronti a passare al setaccio i provvedimenti e a bocciare il fermo preventivo di 12 ore.
Ovviamente siamo grati al capo dello Stato per l’azione svolta e per la difesa dei valori contenuti nella Carta su cui si fonda la nostra Repubblica. E però non ci sembra che nel passato abbia avuto la stessa attenzione nei confronti dei principi che riguardano la libertà di movimento e di espressione. Basta infatti riavvolgere il nastro della storia e tornare a cinque anni fa, quando l’allora premier, Mario Draghi, introdusse un green pass che non soltanto limitava la libertà di movimento, ma che addirittura impediva di lavorare a chi non ne fosse in possesso. Eppure l’articolo 16 della Costituzione garantisce a ogni cittadino libertà di circolazione in tutto il territorio della Repubblica. Ma di fronte al divieto di prendere mezzi di trasporto o di entrare in locali pubblici se sprovvisti di tessera verde, il «raffinato giurista» del Quirinale non trovò nulla da eccepire. Né la sua attenzione, «sempre altissima» come ci informa il Corriere, fu attratta dal possibile conflitto tra le norme volute da Draghi e l’articolo 1 della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro.
Ma come? La democrazia si basa sul diritto di poter svolgere un’attività e per decreto un governo vieta di poter esercitare quel diritto, impedendo a un cittadino di fare ciò per cui è assunto (e dunque anche percepire uno stipendio) solo perché non è vaccinato? Forse il capo dello Stato in quei giorni era distratto? O forse qualcuno ha ottenuto la sua firma per promulgare il decreto senza però farglielo leggere? Tutto naturalmente è possibile. Però, andando a rileggere le sue dichiarazioni dell’epoca, mi sono imbattuto in alcune frasi che sembrano fare a pugni con quell’attenzione ai principi costituzionali sulla libertà di movimento e di espressione. A novembre del 2021, ad esempio, il presidente della Repubblica lanciò un duro monito contro i «cortei non sempre autorizzati fatti passare come libera manifestazione del pensiero», quando invece si trattava di un «attacco recato al libero svolgersi delle attività».
Ricordate? A quei tempi gruppi spontanei di persone, rimaste senza lavoro per via del green pass, protestavano in piazza. Però Mattarella non invocò la Costituzione, la libertà di movimento e quella di espressione del dissenso. Ma anzi legittimò i divieti di manifestare di quanti non erano in possesso del green pass. Non si indignò quando con gli idranti spazzarono via la protesta dei portuali di Trieste, né quando a Stefano Puzzer, incensurato, fu impedito di manifestare a Roma. E a settembre, sempre nel 2021, in un discorso all’università di Pavia, il capo dello Stato addirittura bacchettò i contestatori della tessera verde, ammonendoli «a non invocare la libertà di sottrarsi alla vaccinazione, perché quell’indicazione equivale alla richiesta di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso quella di mettere in pericolo la vita altrui». Ovviamente non era vero, perché anche da vaccinati si poteva mettere a rischio la salute e la vita altrui e questo a settembre del 2021 era già noto. Tuttavia, per il «raffinato giurista», non esisteva la libertà di sottrarsi al vaccino ma tutti avrebbero dovuto offrire il braccio alla patria.
Riassumendo, fermare per 12 ore persone già note alle forze dell’ordine per aver scatenato disordini, secondo il Quirinale, è un attentato alla Costituzione e alla libertà di espressione. Invece vietare la circolazione, l’accesso ai locali pubblici e perfino il lavoro perché non si ha in tasca una tessera è conforme al dettato su cui si fonda la nostra Repubblica. Vietare i cortei perché sono contro il green pass, benché non si verifichino violenze, è consentito. Vietarli perché bande di facinorosi mettono a ferro e fuoco una città invece non è possibile. È la Costituzione del raffinato giurista che da dieci anni «regna» sull’Italia. Una monarchia dove qualcuno ha dimenticato non solo che il sovrano d’Italia è il popolo e non il capo dello Stato, ma che le leggi le fa il Parlamento e non i burocrati (quasi tutti di sinistra) che siedono lassù sul Colle.
Il capo leghista: «Cambiare casacca fa solo aumentare l’astensionismo»
Il giorno dopo l’uscita di Roberto Vannacci, la Lega sceglie la strada della compattezza e ridimensiona l’impatto politico dell’addio. Nessuna scissione, nessuna fuga. Il messaggio che arriva dal vertice e dai territori è univoco: la Lega resta, l’uscita del generale non cambia la rotta.
Il segretario federale Matteo Salvini aveva già fissato il perimetro della risposta il giorno precedente, il 3 febbraio, rilanciando sui suoi social un video d’archivio in cui Roberto Vannacci assicurava da Pontida che non avrebbe lasciato il partito. «Sono qua, credo nella parola data e nell’onore», diceva allora il generale. Un filmato che, nel racconto leghista, diventa la premessa implicita del day after: non una rottura politica, ma una scelta personale in contraddizione con quanto dichiarato in passato.
Il giorno dopo, Salvini passa oltre. In conferenza stampa sulla riforma della giustizia evita di soffermarsi sul caso, ma lo richiama indirettamente: «In tempi in cui la lealtà e l’onore, il rispetto dell’elettore e del cittadino, sono merce di valore, noi stiamo mantenendo gli impegni». E aggiunge: «L’astensione accade anche perché se ti candidi con un partito e dopo un po’ ne passi a un altro… Non ho tempo da perdere con i bisticci, oggi è una bella giornata». Sul dopo Vannacci, liquida con una battuta: «La linea della Lega? Tra Plutone e Saturno».
Più netta l’analisi del presidente del Veneto Luca Zaia, che è tornato sulla scelta di accogliere Vannacci nella Lega: «È stato un errore imbarcarlo». E ha insistito su «una disponibilità da parte nostra che è stata ripagata con un tradimento», parlando di un’uscita «organizzata e pianificata». Il governatore ha ridimensionato il peso politico dell’operazione: «È stata una meteora», durata «nove mesi». La conclusione resta politica e interna insieme: «L’uscita di Vannacci non mette in discussione la segreteria Salvini. È stato un investimento sbagliato, si gira pagina e si va avanti».
A certificare la tenuta del partito è il vicesegretario federale Andrea Crippa, che fa un bilancio secco: «Non registro abbandoni nel partito, se non quello del consigliere regionale Simoni». Il riferimento è a Massimiliano Simoni, unico eletto in Toscana ad aver seguito Vannacci, già vicino al generale e oggi portavoce del movimento Il Mondo al Contrario, con un passato politico che rafforza il parallelo evocato da Matteo Salvini, che alla vigilia della rottura aveva tagliato corto: «È come Fini, un traditore, è la storia che si ripete e il suo partito farà la fine di Fli». Simoni fu infatti candidato nel 2013 con Futuro e Libertà per l’Italia, la formazione fondata da Gianfranco Fini e poi scomparsa dalla scena parlamentare. Un caso isolato, ribadisce Crippa, che torna a insistere sul punto politico: «Mi aspetto che Vannacci lasci il posto in Europarlamento a chi rappresenta davvero la Lega».
Dai territori arrivano segnali analoghi. In Umbria amministratori e iscritti restano con il segretario federale. In Sicilia la deputata Valeria Sudano assicura che «la scelta di Vannacci non avrà alcun impatto né tra gli amministratori né tra i militanti». In Toscana l’ex capogruppo regionale Elena Meini rivendica sui social la sua scelta: «La politica non è un palcoscenico personale… Io resto. Avanti. A testa alta».
Sulla stessa linea l’europarlamentare Anna Maria Cisint, che parla di «fiducia tradita» e ricorda che «i voti per il Parlamento europeo li ha avuti con il Carroccio». La ministra Alessandra Locatelli sintetizza: «Vannacci non è il primo e non sarà l’ultimo, ma la Lega è una, forte, indivisibile». Il quadro del day after è quello di un partito che vuole archiviare rapidamente la rottura. Vannacci se n’è andato, la Lega rimane.
Vannacci a Salvini: «Traditore sei tu. Ma voglio restare nella coalizione»
- Il generale spiega la sua uscita: «Su armi all’Ucraina e legge Fornero il Carroccio si è contraddetto. Non si può essere un giorno identitari e l’altro progressisti». Il nodo dei fondi e l’ipotesi di correre a Milano e Roma.
- Altre difficoltà per il nuovo soggetto politico: il nome Futuro nazionale era già stato depositato nel 2011. Per usarlo bisognerà chiedere il permesso ai proprietari.
Lo speciale contiene due articoli
È sceso dal taxi e, ora, va a piedi. Roberto Vannacci risponde a tutto tondo alle accuse che gli hanno mosso i suoi detrattori all’indomani del suo addio alla Lega. Da un hotel della periferia di Modena, dove 20 anni va ha fatto l’Accademia militare, ha spiegato il perché della sua uscita: «La Lega mi aveva portato come persona che portava principi, valori e ideali. Nel momento in cui non vengono rispettati non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità. Io non ho preso nessun taxi. Evidentemente il taxi ha cambiato direzione, a me interessa arrivare alla meta. Sono sceso da questo taxi, procedo a piedi con lo zaino, bussola e cartina».
E ora? Il giorno dopo l’addio, dentro la Lega, di conti se ne devono fare parecchi. «Non ho preoccupazione su eventuali conseguenze negative per il centrodestra», liquida questa storia Matteo Salvini. Eppure, qualche conseguenza ci sarà. E anche bella grossa. Intanto, l’ex generale si tira dietro i primi adepti. Anche se sarà difficile, per ora, creare un gruppo parlamentare. Ieri il presidente di Mondo al contrario Guido Giacometti ha mandato una mail agli iscritti: «Ognuno di voi è chiamato ad interrogarsi e a decidere da che parte stare. Le prossime fasi non ammettono improvvisazione». «Lo seguirò perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano», annuncia su Facebook il deputato misto Emanuele Pozzolo, espulso da Fdi e entrato nel Misto dopo la condanna a un anno e tre mesi per lo sparo di Capodanno a una festa dove fu colpito un uomo. Già pronta a imbarcarsi Sylvie Lubamba, fondatrice del team Vannacci Milano, definendosi «il suo fedelissimo araldo». Il «barone nero» Roberto Jonghi Lavarini: «La maggioranza degli italiani lo seguiranno». Appoggerà Vannacci anche un altro leghista arrugginito, Mario Borghezio, nonché i fedelissimi, piazzati nei consigli regionali: Massimiliano Simoni in Toscana (unico eletto del Carroccio, che quindi sparisce dall’assemblea toscana) e Stefano Valdegamberi in Veneto. La deputata leghista Elisa Montemagni è un’altra indiziata, nonché i leghisti Domenico Furgiuele, quello che voleva fare la conferenza stampa sulla remigrazione, Edoardo Ziello e Rossano Sasso che si è riservato di decidere nei prossimi giorni: «C’è una riflessione in atto».
Vannacci sistema anche Salvini: «Io sleale? È stato Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti va in un’altra direzione. Lealtà non vuol dire obbedienza cieca e assoluta, onore non vuol dire immobilismo, disciplina non significa rifiutarsi di pensare». Nella Lega «non mi è stata data la possibilità di essere incisivo dal punto di vista politico». Conclusione: «È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo».
E rivolgendosi a Luca Zaia, che non lo ha mai sopportato, dice: «Non è possibile nei giorni pari dire di essere identitari e sovranisti e nei giorni dispari dire invece di essere liberali e progressisti, come proponeva il documento di Zaia». È una delle ragioni per cui ha scelto di lasciare la Lega. «Non è possibile», ha aggiunto, «i giorni pari fondare una campagna pubblica dicendo basta armi all’Ucraina e poi il giorno dopo invece firmare il decreto di consegna delle armi all’Ucraina. Non è possibile fare una campagna pubblicitaria ed elettorale dicendo che si vuole demolire la legge Fornero e poi invece rimanere all’interno di una coalizione che la legge Fornero l’ha confermata e se vuole anche inasprita».
La fuoriuscita di Vannacci potrebbe essere un problema anche per i conti della Lega in termini di consensi visto che alle Europee 2024 gliene aveva fatti guadagnare oltre mezzo milione. «500.000 voti suoi? Ne ha presi tanti perché lo abbiamo sostenuto noi. Da solo ne varrà 80.000», ribatte Salvini. Ma, in cuor suo, la Lega teme un’emorragia e pure che in scia con il generale si mettano altri esponenti del partito insoddisfatti. Vannacci potrebbe erodere, da destra, parte del gruzzolo di voti della Lega. Forse non molti, ma comunque in grado di indebolire il partito all’interno di una maggioranza che già male digerisce le sparate di Salvini.
Ma Vannacci ha la soluzione anche per questo: «Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte. Un partito come quello che mi approccio a fondare è interlocutore naturale della destra. Presenta principi valori e ideali portati avanti. Forse qualcuno se n'è dimenticato, che predica qualcosa e poi vota altro. Forse l’offerta politica non soddisfa più. Non è un problema di persone o partiti, ma di valori e principi». E se gli si chiede se tutto ciò non sia un assist alla sinistra lui la mette sull’ironico. «Bisogna avere una certa fantasia».
Sulla sua idea di destra per il nuovo soggetto Futuro Nazionale, aggiunge: «È una destra vera, il contrario di moderato non è estremo, ma è forte. Perché dovrebbe essere una destra nera? È vera». E sul sondaggio di YouTrend che lo darebbe già al 4,2% commenta: «Mica male come rampa di lancio per qualcosa che ancora non esiste». Si sussurra poi che Vannacci potrebbe correre alle comunali di Roma o Milano per testare il suo peso elettorale. In molti si chiedono chi finanzierà Futuro Nazionale. Qualcuno ipotizza un sostegno dal mondo Maga, a cui il generale sarebbe molto vicino (previsto un suo viaggio a breve negli Usa per incontrare l’ultradestra Steve Bannon). Nell’orizzonte dell’ex parà c’è anche l’avvicinamento a Alternative für Deutschland, al quale si ispira. A Strasburgo Vannacci confluirà, al momento, nel gruppo Misto, visto che il gruppo dei Patrioti lo ha messo subito alla porta, ma potrebbe presto entrare nel gruppo di Afd. A chi gli chiede se lascerà l’Europarlamento risponde che «non conoscete la Costituzione. Il mandato è in capo all’eletto, non al partito».
Al taxi sembra aver preferito un carro armato.
Il marchio registrato da un ex M5s
Le prime grane per il generale sono già arrivate. Il simbolo del nuovo movimento, un’ala (o fiamma) tricolore su fondo blu, con la scritta «Futuro Nazionale» e «Vannacci» era stato depositato il 24 gennaio presso l’Ufficio Brevetti europeo. Ma quel nome risulta già registrato nel 2011 e il logo è al centro di una contestazione. Roberto Vannacci non potrà utilizzare liberamente la denominazione del suo nuovo partito politico, «Futuro Nazionale». Il nome, infatti, come riportato da Open, risulta appartenente a Riccardo Mercante, ex consigliere regionale dell’Abruzzo, scomparso nel settembre 2020.
Il marchio «Futuro Nazionale» è stato depositato a settembre 2010, quando Mercante svolgeva l’attività di promotore finanziario a Giulianova (in provincia di Teramo). Negli anni successivi, Mercante era entrato in politica, venendo eletto nel consiglio regionale d’Abruzzo tra le fila del Movimento 5 stelle, di cui ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo. Dopo la sua morte, avvenuta a seguito di uno scontro tra la motocicletta che guidava e un’automobile, i diritti sul marchio sono passati alla compagna e ai due figli. Saranno dunque gli eredi a detenere la titolarità del nome, ai quali Vannacci dovrà obbligatoriamente chiedere il via libera per qualsiasi eventuale utilizzo.
Ma non è tutto. La questione del marchio non rappresenta l’unico fronte problematico. Anche il logo associato a «Futuro Nazionale» è oggetto di contestazione. Francesco Giubilei, collaboratore del Giornale, direttore di Historica edizioni e Giubilei Regnani editore, ha infatti presentato una diffida, sostenendo che la grafica adottata richiamerebbe in modo indebito quella della sua associazione «Nazione Futura».
«Elevato rischio di confusione e di somiglianza» dice Giubilei, il quale sostiene che il suo simbolo sia uguale a quello partorito da Vannacci. Giubilei avanza una «violazione di un diritto anteriore», in quanto la sua creatura è nata nel 2017. «Un progetto come quello di Vannacci che parte con queste premesse di poca correttezza, nasce già azzoppato», attacca Giubilei, «il nome Futuro Nazionale e il logo scelto (blu con scritta bianca e tricolore stilizzato) sono in modo evidente presi a spunto dall’associazione Nazione Futura». «Non si può nemmeno pensare ad una casualità», insiste, «avendo Vannacci, prima che scendesse in politica, partecipato come ospite a vari eventi della nostra associazione». Secondo Giubilei, il logo di Vannacci risulterebbe privo dei requisiti di novità e distintività, previsti dalla normativa europea, essendo composto dalle stesse componenti verbali, semplicemente invertite nell’ordine.
Il 16 febbraio è stata convocata un’assemblea straordinaria dell’associazione Mondo al Contrario. La raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare «Remigrazione e Riconquista» è arrivata a quasi 100.000. Per il nome della creatura si dovranno attendere i responsi del tribunale.
E il programma? Dalla scuola di Trisulti passerebbe l’idea di infiltrare l’Ue, come previsto da «Project 25», il manuale teorizzato dal think thank Heritage Foundation cui in parte si ispira la seconda presidenza Trump e la versione apocrifa della «Strategia americana di sicurezza» della Casa Bianca che punta ad allontanare Italia, Austria, Polonia, Ungheria dall’Unione. E Vannacci potrebbe essere l’apostolo del trumpismo in Italia.
Prima però deve fondare un partito, con un nome che non sia già registrato e che non sia nemmeno copiato e poi dovrà pensare un modo per raccattare voti. Perché, a parte la fantapolitica, al momento il 4,2% nei sondaggi è un po’ pochino.
Record di nomination per chi s’è inventato un mondo di bianchi vampiri suprematisti
Qualche sera fa, senza saperne niente, ho visto su Sky cinema I peccatori, Sinners in originale, «un film scritto diretto e coprodotto da Ryan Coogler», autore di cui ignoravo la precedente produzione (Prossima fermata Fruitvale station, sulla storia di un ragazzo ucciso dalla polizia a Oakland a Capodanno 2009, Creed - Nato per uccidere, uno spin off di Rocky e Black panther I e II).
L’unica cosa che sapevo era che con 16 candidature agli Oscar, da miglior film a miglior regia fino a sonoro ed effetti visivi, questo suo quinto lungometraggio ha stracciato tutti i record, distanziando opere come Eva contro Eva, Titanic e La La Land che ne hanno avute 14, mentre Ben-Hur si fermò a 12.
Con questi numeri era ovvio che la curiosità fosse un filo acuminata e dunque fate pure la tara all’eccesso critico, resistente anche ai super incassi mondiali (360 milioni di dollari, mentre in Italia ha raccolto solo 1,3 milioni di euro).
Va aggiunto che il numero delle categorie per le quali un’opera può concorrere, da quest’anno, con l’aggiunta del miglior casting, è di 24. Perciò, tolte quelle dalle quali si autoesclude in partenza non essendo né un cortometraggio né un film d’animazione né un documentario, praticamente I peccatori è in lizza per tutte le statuette in palio. Curioso, no? Guardandolo, è inevitabile chiedersi perché l’Academy of motion picture arts and sciences (Ampas), 10.000 fra produttori registi attori sceneggiatori eccetera, abbia nominato così massicciamente al premio più ambito della cinematografia mondiale un film di genere e di un genere insolito per le preferenze hollywoodiane.
Siamo nel 1932, in piena epoca proibizionista, e i due gemelli monozigoti neri Stake e Smoke, interpretati entrambi da Michael B. Jordan (attore feticcio di Coogler), tornano nel delta del Mississippi dopo anni di intensi traffici a Chicago. Acquistano da un suprematista bianco un’ex segheria che riempiono con il carico di alcol rubato nientemeno che ad Al Capone e lo trasformano in un juke joint dove la comunità nera potrà suonare, ballare e ubriacarsi. Per la serata inaugurale raccattano dalla piantagione di cotone il cugino Sammy (Miles Caton e il vero Buddy Guy), un talento alla chitarra, strapagano il virtuoso dell’armonica Delta Slim (Delroy Lindo), convincono la cantante Pearline (Jayme Lawson) e una coppia di cinesi che si occupa del cibo. Mentre la festa decolla sulle note del blues e sull’eros delle danze, tre bianchi che canticchiano filastrocche irlandesi pretendono di entrare per unirsi alla bolgia sebbene il locale sia per soli colored. Il rifiuto prepara lo scontro finale. «Se continui a ballare con il diavolo, un giorno il diavolo ti seguirà fino a casa», aveva messo in guardia Sammy, il padre pastore. Dietro i loro modi gentili, i tre bianchi sono vampiri del Ku Klux Klan e si può intuire la piega che prende tutta la faccenda, nonostante le fatture della sciamana, moglie di Smoke (Wunmi Musaku), e l’alba imminente.
I peccatori è un horror antirazzista, potente e suadente, che mescola musical e politica, e ha nella perversione dei bianchi l’emblema del male e nella sensualità della musica nera l’elemento antisegregazionista e redentivo. Un film di buona fattura, senza troppe sofisticherie autoriali. Ma mentre il ricordo va rapidamente a Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez, George Clooney Quentin Tarantino e Salma Hayek nel cast, rimane il mistero delle famose 16 nomination, arrivate, secondo Mariarosa Mancuso sul Foglio, «a dispetto dei critici italiani».
Sul Corriere della Sera, Paolo Mereghetti ha recensito con tre stellette e mezza su cinque il film di Coogler che «compie il salto di qualità inventando l’horror intertemporale, erotico, solidaristico: tutti uniti contro il demonio (e le discriminazioni razziali)… La ricerca spasmodica del brivido, della spettacolarizzazione compiaciuta e l’inevitabile retorica dello zombie qua e là distraggono Coogler, che però riesce a tenere in pugno la storia anche nelle sequenze più spigolose e splatter, quando il film assume una dimensione lunare, funesta, spaesata. Da fumetto cimiteriale». Su Dagospia, Marco Giusti è, come sempre, molto diretto: «Ma che bel film che è I Peccatori… Totalmente anti cattolico, anti trumpiano, anti muskiano, si avvia a diventare un caso in America», aveva preconizzato all’esordio nelle sale, aprile 2025, quando Donald Trump regnava da soli quattro mesi. Più militante il commento alle candidature: «Faranno storia le 16 nominations per Sinners, il numero più alto mai raggiunto da un film, inoltre da un film horror e da un film quasi interamente interpretato, scritto e diretto da neri. Vincerle sarà un’altra cosa. Ma per Sinners queste 16 nominations sono già una vittoria». Adesso, il demonio contro cui coalizzarsi è ben più evidente perciò, comunque vada, sarà un successo. Perché il caso ci sia tutto lo spiega Piera Detassis, papessa della critica nostrana, cogliendo la metafora dell’«infezione bianca, il veleno nel morso, la soluzione finale di una comunità segregata. Sembra l’Ice e questo Mississippi è lo specchio di un’America profonda tendenza Maga, e Hollywood, benché sottosopra, come sempre vede lungo».
Tutto chiaro, no? Da che parte stia l’Academy è noto. Non sempre la massiccia semina delle candidature si tramuta in un raccolto altrettanto copioso. Ma stavolta qualcosa fa pensare che la notte dei The winner is… una certa proporzione sarà rispettata.