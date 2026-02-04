{{ subpage.title }}

 Sarina Biraghi
2026-02-04

Piantedosi: «È guerra allo Stato». Niente risoluzione con l’opposizione

Piantedosi: «È guerra allo Stato». Niente risoluzione con l'opposizione
Matteo Piantedosi (Ansa)
Il ministro dell’Interno ha riferito alla Camera: «Chi sfila con questi delinquenti offre loro l’impunità» Oggi l’informativa al Senato. Ignazio La Russa: «Deluso dai gruppi parlamentari». Maurizio Landini: «Attacco alla libertà».

«Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità».

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 4 febbraio con Carlo Cambi

Vannacci esce dalla Lega: «La mia strada è un’altra» Salvini: «L’onore dov’è?»

Vannacci esce dalla Lega: «La mia strada è un'altra» Salvini: «L'onore dov'è?»
Roberto Vannacci e Matteo Salvini (Ansa)
  • L’ex militare se ne va: «Basta moderatismi». I Patrioti: «È fuori». Il segretario: «Escludo alleanze future». Con lui Lubamba e Borghezio, ma non Casapound.
  • I dirigenti: «Si dimetta da europarlamentare». Per «Youtrend» Fn può superare il 3%.

Lo speciale contiene due articolo

Volano i Vannacci, gode il Colle

Volano i Vannacci, gode il Colle
Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Finisce tra gli insulti l’avventura dell’ex incursore nel Carroccio. Il segretario lo accusa di slealtà, lui rinfaccia eccessi di prudenza. Legittimo, ma così rischia di far perdere il centrodestra. E aprire le porte a un altro di quei governi tecnici che giustamente detesta.

Caro generale Vannacci, che lei sia un uomo audace si sa. Per lei parla il suo curriculum. Dopo aver frequentato l’accademia militare di Modena e aver superato la selezione per accedere al corpo degli incursori dell’esercito italiano, il famoso 9° Col Moschin, ha praticamente partecipato a tutte le missioni estere più rischiose delle nostre forze armate: Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan, Iraq. Già che c’era ha pure prestato servizio in Libia, durante le cosiddette Primavere arabe. Insomma, in 30 anni di carriera in divisa non si è fatto mancare niente. Se proprio devo trovare un appunto in un cursus honorum come il suo, diciamo che lei difetta un po’ nella diplomazia. Infatti, quando ha dovuto svolgere il ruolo di addetto militare presso l’ambasciata italiana a Mosca è durato poco. Del resto, che lei sia un tipo abituato a parlar chiaro e non a infiocchettare i discorsi per renderli più gradevoli lo ha dimostrato in diverse occasioni.

Meloni: «Lo Stato è sotto attacco. Non possiamo arretrare»

Meloni: «Lo Stato è sotto attacco. Non possiamo arretrare»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier: «Gente organizzata in modo criminale ha colpito due pilastri della democrazia: forze dell’ordine e giornalisti. Servono norme più efficaci, che stiamo preparando. Ma serve anche unità tra le forze politiche». Invece l’opposizione si sfila e attacca: «Sono solo strumentalizzazioni per adottare misure repressive».
