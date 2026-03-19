True Gianluca Baldini L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas Vladimir Putin (Ansa)

Il premier polacco Donald Tusk: «Mai più normali relazioni con Mosca». Ora a rischio le ultime forniture rimaste.Anche con la guerra in Iran, l’Ue non accetterà il petrolio dai russi. Nonostante l’apertura di Mosca a fornire energia all’Europa. Insomma, dopo un botta e risposta fatto di tanti no e qualche forse, Vladimir Putin ha aperto alle forniture di energia al Vecchio Continente che, però, non ci sta.Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha fatto sapere di non aver «avuto segnali dall’Europa riguardo a un dialogo ma non è mai troppo tardi». Il presidente Putin, ha continuato, «è aperto a discutere le questioni più impellenti». Insomma, segnali positivi da parte del Cremlino ci sono stati, ma questo non basta a riaprire i rubinetti dell’oro nero. «Da parte degli europei non è giunto alcun segnale di voler avviare un dialogo» in merito alla cooperazione energetica, ha ribadito il portavoce del Cremlino durante una conferenza stampa. «Ci sono stati segnali da parte degli europei di voler sedere al tavolo dei negoziati sulla soluzione del conflitto ucraino, cosa che noi non riteniamo opportuna», ha dichiarato. «Per quanto riguarda l’incarico del presidente Vladimir Putin di valutare la possibilità di un ritiro anticipato dai mercati europei del gas, questo tema è all’esame. Richiede un’analisi abbastanza approfondita», ha concluso. Del resto, i problemi in Medio Oriente «rendono difficile per tutti prevedere l’andamento dei mercati», ha aggiunto Peskov. «L’Unione europea ha predisposto lo stop completo agli acquisti di fonti di energia dalla Russia dal 2027. Dal prossimo 25 aprile entreranno in vigore altre restrizioni sull’acquisto di idrocarburi russi, incluso Gnl. In questo quadro, potrebbe essere più conveniente per la Russia anticipare i tempi e, in questo momento di instabilità, re indirizzare i suoi prodotti altrove, verso destinazioni più interessanti».Insomma, una cooperazione energetica con la Russia è di là da venire. E il tema non è solo la provenienza del greggio. «Il problema è il prezzo del petrolio, non dove trovarlo», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Mattino 5, il quale conferma che al momento non c’è necessità per l’Italia di aprire un dialogo con Putin per il petrolio, perché lo venderebbe allo stesso prezzo a cui viene acquistato da altri: «In questo momento è così», spiega. Anche al di fuori dai confini italiani, il pensiero sul petrolio russo sembra unanime. La ripresa di «normali relazioni energetiche» con la Russia per l’Ue semplicemente «non è un’opzione», ha detto ieri il premier polacco Donald Tusk, parlando a Danzica alla vigilia del Consiglio europeo, dopo che il primo ministro belga Bart De Wever ha dichiarato nel fine settimana al quotidiano L'Echo che l’Ue dovrebbe fare un accordo con Mosca, per riprendere ad importare idrocarburi dalla Russia. La Polonia, ha fatto sapere Tusk, secondo una traduzione dal polacco fornita da fonti diplomatiche a Bruxelles, «è determinata, e ci aspettiamo lo stesso dall’Europa, a non dipendere mai più dal petrolio o dal gas russi. È una questione di vera sovranità. Collaboreremo con coloro dei quali possiamo fidarci, non con chi rappresenta una minaccia. Sento voci», ha detto «che suggeriscono che, alla luce della crisi energetica o del conflitto in Medio Oriente, forse si dovrebbero allentare le sanzioni e ripristinare le normali relazioni energetiche con la Russia. Questa non è un’opzione. Si tratta di sicurezza. Si tratta della sopravvivenza dell’intera comunità occidentale: l’Europa, la Polonia e l’alleanza transatlantica. E conto non solo sulla comprensione, ma sulla piena collaborazione dei nostri partner», ha concluso.