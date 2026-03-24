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Tobia De Stefano
2026-03-24

Petrolio, rinnovabili, missili e droni: la guerra è un grande regalo alla Cina

Petrolio, rinnovabili, missili e droni: la guerra è un grande regalo alla Cina
Xi Jinping (Ansa)
Il conflitto era iniziato anche per ostacolare le forniture di Xi Jinping, ma le petroliere verso Pechino sono tra le poche a transitare. I gruppi green (Catl, Byd) guadagnano e le terre rare asiatiche per la difesa diventano essenziali.

I reali motivi che hanno spinto Netanyahu e Trump ad attaccare l’Iran probabilmente non li conosceremo mai, meno mistero c’è invece intorno agli obiettivi geopolitci dell’Operation Epic Fury, l’operazione Furia Epica scatenata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso.

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cina
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Gli italiani vogliono il metano russo e il ritiro dei soldati in Medio Oriente

Gli italiani vogliono il metano russo e il ritiro dei soldati in Medio Oriente
(Ansa)
I sondaggi di Alessandra Ghisleri mostrano che i cittadini son vicini alle posizioni della «Verità».

Il 52,6% si oppone alla missione internazionale, ovvero un italiano su due è contrario a un intervento del nostro Paese nello stretto di Hormuz. Il 58,1% dei cittadini vuole il rientro dei militari oggi nell’area e il 43,9% sarebbe disposto a riconsiderare l’embargo con la Russia, riallacciando i rapporti energetici.

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disordine mondiale

Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana

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Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana
Gino Paoli (1934-2026)

Il cantautore aveva 91 anni. Con le sue canzoni fu protagonista dei ruggenti anni Sessanta. Esponente di spicco della «scuola genovese», lanciò Lucio Dalla e Fabrizio De André.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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gino paoli

Tutta La Verità | Belpietro: «Nasce la repubblica dei giudici»

Tutta La Verità | Belpietro: «Nasce la repubblica dei giudici»play icon

La sconfitta del Sì al referendum è una occasione persa per sanare le storture della giustizia ed è un segnale per in centrodestra: ora bisogna concentrarsi sui temi che stanno a cuore agli elettori

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Un solo numero detta le mosse di Trump

Il presidente inizia a trattare quando gli interessi sul debito americano, giunto a 39 trilioni di dollari, arrivano al 4,5%. È successo un anno fa sui dazi. A farne le spese pure i nostri Btp, cresciuti oltre il 4% prima delle aperture all’Iran, con lo spread in zona 100.

Quattro virgola cinquanta per cento. Questa percentuale è quella chiave per capire le mosse di Donald Trump e quindi dei mercati. Questa famoso 4,5% è l’interesse pagato dal Tesoro americano sulla montagna di debito su cui siedono gli Stati Uniti. Sopra questa soglia, il mercato giudica insostenibile la gestione del rosso federale.

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donald trump
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