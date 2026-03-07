True Carlo Cambi Passa la legge: le bistecche sono solo di carne (iStock)

Primo divieto al «meat sounding». Ma restano altri rischi sui prodotti «ibridi».Siamo al cerchiobottismo elevato a programma di governo continentale. E tutto per una polpetta che per l’Ue rischia d’essere avvelenata. Ieri si è concluso il «trilogo» (a riunione che vara i provvedimenti europei e mette insieme Consiglio, Commissione e Parlamento) per decidere i provvedimenti contro il cosiddetto «meat sounding». Spiegato al popolo, si tratta di evitare l’imitazione della carne nelle etichette di prodotti che con la carne non c’entrano nulla. L’Italia ha vinto una battaglia, ma la guerra è lunga. Ci sono da accontentare i vegani, c’è soprattutto da accontentare la lobby dei cibi plant based (fatti con i vegetali) che è fortissima e non ci sta ad abdicare al vantaggio commerciale di poter creare confusione tra quello che propina ai consumatori e l’originale. Il provvedimento assunto dall’Ue rischia di essere la famosa toppa peggiore del male. Se si voleva evitare che i clienti dei supermercati scambiassero per carne ciò che carne non è, con questo provvedimento si è creata più confusione. È vero che per trentuno prodotti si è posto il veto: fegato è fegato, bacon è pancetta di maiale, così bistecca, trippa, pollo, prosciutto, manzo sono esclusivamente prodotti animali e non possono essere confusi neppure nel nome con alimenti fatti con proteine vegetali. Ma è anche vero che la Ue si è arresa - almeno - al luogocomunismo da scaffale. Il ragionamento è: siccome ormai da anni è entrato nel linguaggio popolare dire «hamburger» anche se è di soia, dire «salsiccia» anche se è tofu, dire «nuggets di lenticchie», perché vietare questi nomi a chi usa le piante per sfamare il popolo? E così l’hamburger vegetale potrà continuare a chiamarsi così, e altrettanto vale per le salsicce e le polpette, e per un’ altra nutrita serie di tipologie di prodotti di «carne-non carne», in attesa di capire inoltre cosa succederà quando arriveranno sul mercato le bistecche ottenute attraverso la moltiplicazione cellulare in laboratorio. Il ministro Francesco Lollobrigida si gode intanto il primo successo. Parla di «ritorno alla normalità» sui prodotti contenenti carne. Soddisfatta anche Coldiretti che sostiene: «L’Europa rafforza la tutela delle denominazioni della carne con il divieto di utilizzo di termini come carne o bistecca per prodotti ottenuti da colture cellulari e per altre imitazioni che non derivano da animali». La soddisfazione della Coldiretti è spiegata perché nelle norme che regolano l’organizzazione comune di mercato di questi prodotti «c’è l’introduzione di contratti scritti obbligatori, per rafforzare il potere negoziale degli agricoltori e migliorare il funzionamento della filiera agroalimentare europea». Sta di fatto però che la lobby dei prodotti vegetali (giusto per avere un’idea: un hamburger verde è fatto con 32 diversi ingredienti, quello del macellaio ne ha uno solo, ovvero carne, al massimo con sale e pepe) conta su una montagna di miliardi. Solo in Italia il mercato dei succedanei vegetali della carne vale 600 milioni. La carne è salva, ora c’è da battagliare per l’hamburger.