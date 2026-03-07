{{ subpage.title }}

Alberto Cianfarini
2026-03-07

Lo strano dietrofront di chi denunciava i mali del correntismo e oggi sostiene il No

Lo strano dietrofront di chi denunciava i mali del correntismo e oggi sostiene il No
Nel riquadro, Alberto Cianfarini, giudice del Tribunale di Roma (Ansa)
Cambiare idea è legittimo, ma troppi colleghi si smentiscono. Dopo aver condiviso pure i richiami di Mattarella del 2022.

In questi giorni che precedono il referendum avverto quale cittadino e magistrato un certo disagio. Non già per l’esito del responso; la mia coscienza di cittadino è a posto e posso dire di aver divulgato a tutti i miei interlocutori la bontà della riforma non già sparando offensivi slogan o cercando di far prevalere la mia opinione da tecnico, quanto piuttosto esibendo letteralmente il facile testo normativo dal quale è agevole ricavare che tutti i disastri preconizzati dai detrattori non sono minimamente rinvenibili nella riforma.

riforma giustia
Esposito: «Con le carriere separate mi sarei salvato»

Esposito: «Con le carriere separate mi sarei salvato»
Stefano Esposito (Ansa). Nel riquadro, la copertina del libro «Massacro giudiziario»
L’ex senatore del Partito democratico, racconta in un libro l’indagine della Procura torinese a suo carico, lunga e persecutoria: «Ho percepito che il giudice fosse lì a fare quello che voleva il pm. I magistrati devono essere sanzionati come gli altri professionisti».

Ex senatore pd, animato da senso di giustizia e impegnato nella difesa dei diritti sociali, Stefano Esposito è stato vittima di una lunga e persecutoria indagine della Procura di Torino. La racconta in Massacro giudiziario (Liberilibri) di Ermes Antonucci e in questa intervista.

riforma giustizia
Roccella: «L’allontanamento va sospeso. Hanno preso una decisione brusca con i piccoli molto provati»

Roccella: «L’allontanamento va sospeso. Hanno preso una decisione brusca con i piccoli molto provati»
Eugenia Roccella (Imagoeconomica)
Il ministro delle Pari opportunità interviene a proposito della famiglia nel bosco: «Le toghe facciano un passo indietro, si deve tener conto del miglior interesse dei minori. Servono collaborazione e approfondimenti».

Guarda qui il video con l'intervista completa.

famiglia nel bosco
I giudici liberano persino gli immigrati pedofili

I giudici liberano persino gli immigrati pedofiliplay icon
  • La famiglia nel bosco paga il fatto di essere troppo bianca ed educata. Perché da noi ci sono toghe che tutelano gli stranieri violenti e assassini, non le persone normali.
  • Ieri sera Catherine Birmingham è stata invitata a lasciare la struttura che la ospitava. Il Tribunale: «Si illudeva di tornare a casa presto». Il premier: «Scelta ideologica». Lo strazio della figlia, avvinghiata alla gamba della donna.

Lo speciale contiene due articoli

famiglia nel bosco

La ricostruzione (funzionante) dell'orologio di Leonardo da Vinci a Milano

La ricostruzione (funzionante) dell'orologio di Leonardo da Vinci a Milanoplay icon

Il museo Leonardo3 di Milano presenta al pubblico la ricostruzione funzionante dell'orologio progettato dal genio toscano tra il 1490 e il 1493.

orologio leonardo da vinci
