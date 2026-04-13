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Stefano Graziosi
2026-04-13

Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-Usa

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Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-Usa
Ansa

Dopo il primo round di colloqui che non ha prodotto svolte, la diplomazia tra Stati Uniti e Iran resta in salita. In questo stallo emerge il Pakistan: negli ultimi mesi Islamabad ha rafforzato i rapporti con Washington e ora si propone come snodo decisivo per riaprire il dialogo.

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Deficit di attenzione e iperattività, troppe diagnosi frettolose sui bimbi

Deficit di attenzione e iperattività, troppe diagnosi frettolose sui bimbi
(IStock)
  • «Gli studi non sponsorizzati da case farmaceutiche mostrano che i casi non sono in aumento», spiega il neuroscienziato Giovanni Serpelloni. Si rischia la stigmatizzazione dei piccoli e l’abuso di farmaci.
  • l neuropsichiatra infantile Leonardo Zoccante: «Un tempo i “Giamburrasca” iniziavano a lavorare presto, mentre oggi le scuole devono seguirli fino a 16-18 anni. Gli smartphone accentuano i problemi».
  • C’è chi attenta alla libertà di giudizio dei ragazzi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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Altro che bus gratis e affitti ridotti. La New York di Mamdani è solo fuffa

Altro che bus gratis e affitti ridotti. La New York di Mamdani è solo fuffa
Il primo cittadino di New York, Zohran Mamdani (Getty Images)
  • A quattro mesi dall’insediamento, il sindaco dem osannato dalle sinistre di mezzo mondo ha fatto dietrofront su tutte le sue promesse elettorali. Non basta: ha pure annunciato un piano di tagli alla spesa per 1,7 miliardi.
  • Le imposte erano già tra le più alte degli Usa. I nuovi balzelli stanno spostando imprenditori e manager verso la Florida.

Lo speciale contiene due articoli.

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Sara Kelany: «Sui reati la sinistra mente: solo con noi gli sbarchi calano»

Sara Kelany: «Sui reati la sinistra mente: solo con noi gli sbarchi calano»
Sara Kelany (Imagoeconomica)
La deputata Fdi: «I progressisti ci criticano? Loro stanno coi centri sociali. Mi battezzai dopo essermi convertita al Santo Sepolcro. Mio papà musulmano mi portò all’altare».
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Agea, una nuova app per far «parlare» i territori che producono vino

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Agea, una nuova app per far «parlare» i territori che producono vinoplay icon

Francesco Sofia (direttore Digital Transformation di Agea): «Stiamo investendo molto sull'intelligenza artificiale come strumento di semplificazione».

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