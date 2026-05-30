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Carlo Melato
2026-05-30

La Scala riparte dall’Otello bianco

La Scala riparte dall’Otello bianco
Myung-Whun Chung con la Filarmonica del Teatro alla Scala (Brescia e Amisano/Teatro alla Scala)
Presentata la nuova stagione che vedrà Chung direttore musicale. Ortombina firma un cartellone di livello, ma la Prima di Verdi si adegua al politicamente corretto.
Cambio di stagione certificato, passaggio del testimone - pardon, della bacchetta - compiuto: alla Scala si apre l’era di Myung-Whun Chung, che esordirà nella veste di direttore musicale (al posto di Riccardo Chailly, che resta in orbita scaligera) nel nome di Giuseppe Verdi. Sarà l’Otello il titolo del suo primo Sant’Ambroeus (lo stesso con il quale debuttò pure Mamma Rai, dando inizio alle dirette delle inaugurazioni del Piermarini 50 anni fa), mentre a maggio dell’anno prossimo ad attenderlo ci sarà il Macbeth.
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musica classica
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Vita da piccione: dalle torri alla casseruola

Vita da piccione: dalle torri alla casseruola
iStock
Si chiude il viaggio tra le golosità della Marca trevigiana, dove resiste la tradizione della «sopa coada», zuppa composta da pane, burro e pennuti infestanti. C’è chi ci mette il fagiano o l’oca. Ma tutti i piatti si inchinano a due «sua maestà»: radicchio e tiramisù.

Riprendiamo, e concludiamo, il viaggio nella golosa Marca trevigiana. Dalla primavera all’estate il passo diventa breve verso l’autunno e qui entra immancabile la stagione dei funghi, di cui un tempo erano fonte generosa i colli del Montello.

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cucina
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Stefano Ricci insegna. Contro le crisi globali bisogna diversificare

Stefano Ricci insegna. Contro le crisi globali bisogna diversificare
Courtesy of Stefano Ricci SpA
Nonostante le guerre, il 2026 della maison vede crescere i ricavi. La nuova collezione 2027 prende più che ispirazione dall’Africa.

C’è un’Africa che nella moda continua a evocare stereotipi esotici e cartoline coloniali. E ce n’è un’altra che, almeno nelle intenzioni di Stefano Ricci, diventa invece un viaggio interiore, quasi antropologico, alla ricerca di un lusso più autentico, silenzioso, essenziale. È la Tanzania scelta dalla maison fiorentina per la collezione Primavera/Estate 2027: non semplice scenario estetico, ma origine simbolica dell’uomo e della relazione con la natura.

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moda
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Ecco le facce dietro la rivoluzione chiamata «intelligenza artificiale»

  • Il nuovo libro di Aresu racconta ai ragazzi (ma non solo) storia, volti e problemi intorno a Chatgpt & C. Dai padri fondatori dell’elettronica ai padroni della Borsa, dell’innovazione scientifica e della geopolitica.
  • Nel volume di Warner le strategie e i motivi per cui la scrittura merita di resistere e sopravvivere al dominio delle macchine.

Lo speciale contiene due articoli.

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La mamma del bosco svela la verità

La mamma del bosco svela la verità
Catherine Birmingham, la mamma della ''famiglia nel bosco'', durante una conferenza stampa alla Camera, Roma, 22 aprile 2026 (Ansa)
Catherine Birmingham scrive un libro per raccontare la vita e le scelte che l’hanno portata in Italia. Qui voleva fondare una «nuova umanità» insieme alla sua famiglia.

In queste pagine, sofferte, appassionate ed entusiasmanti, Catherine apre il suo cuore a tutti. Con generosità e senza difese. Certo, gli ipocriti benpensanti, i borghesi appesantiti e gli schiavi della postmodernità tecnoliquida non andranno oltre il «dito».

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catherine birmingham e nathan trevallion
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