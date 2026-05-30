True Paola Bulbarelli Stefano Ricci insegna. Contro le crisi globali bisogna diversificare Courtesy of Stefano Ricci SpA

Nonostante le guerre, il 2026 della maison vede crescere i ricavi. La nuova collezione 2027 prende più che ispirazione dall’Africa.C’è un’Africa che nella moda continua a evocare stereotipi esotici e cartoline coloniali. E ce n’è un’altra che, almeno nelle intenzioni di Stefano Ricci, diventa invece un viaggio interiore, quasi antropologico, alla ricerca di un lusso più autentico, silenzioso, essenziale. È la Tanzania scelta dalla maison fiorentina per la collezione Primavera/Estate 2027: non semplice scenario estetico, ma origine simbolica dell’uomo e della relazione con la natura.La nuova tappa della «Stefano Ricci explorer mission» attraversa i baobab del Tarangire, le pianure del Serengeti, le foreste del Gombe Stream e le acque profonde del lago Tanganica, trasformando il viaggio in racconto culturale prima ancora che stilistico. «La Tanzania non è semplicemente una destinazione. È una terra primordiale. È un luogo dove la terra respira e ogni alba sembra il primo giorno della creazione», racconta il direttore creativo Filippo Ricci nella nota che accompagna la collezione. Il tono è volutamente evocativo, quasi letterario. «Questo è il luogo ancestrale in cui si scopre la differenza tra un viaggiatore e un bambino che torna a casa», continua Ricci, costruendo una narrazione dove il safari diventa metafora di libertà, contemplazione e ritorno all’essenziale. Una visione che si traduce in abiti pensati per un uomo cosmopolita ma lontano dall’ostentazione, sempre più attratto da materiali nobili, comfort e artigianalità invisibile.Al centro del guardaroba torna così la sahariana, da anni uno dei codici stilistici della maison. In lino, cotone Giza 45 o lane ultraleggere, morbida ma rigorosa nella costruzione, viene proposta come simbolo di un’eleganza rilassata e internazionale. Accanto, pantaloni con coulisse, camicie in pura seta, maglieria impalpabile, giubbotti in pelle intrecciata fatti a mano e sneaker con suole 3D. La palette cromatica nasce direttamente dai paesaggi tanzaniani: beige safari, tabacco Serengeti, verde Gombe forest, arancio Masai, malva Hadzabe e soprattutto il blue tanzanite, vicino all’iconico blue Ricci. Toni naturali e polverosi che ricordano «i colori che piacevano a Hemingway», sottolinea il marchio.L’Africa, in realtà, accompagna da tempo l’immaginario di Stefano Ricci. Nella collezione riaffiora anche il ricordo del rapporto con Nelson Mandela, per il quale il fondatore realizzò celebri camicie di seta divenute simbolo di uno stile personale e anticonvenzionale. Un legame che oggi si traduce in completi fluidi dal gusto internazionale e in smoking realizzati nei tessuti dell’Antico setificio fiorentino, dove motivi ispirati alla cultura Maasai vengono riletti con discrezione sartoriale.La presentazione della collezione è stata accompagnata anche dai risultati economici del gruppo. Il 2025 si è chiuso con ricavi consolidati per circa 217 milioni di euro. Al netto di componenti straordinarie legate a un progetto immobiliare contabilizzato nell’esercizio precedente, la crescita organica si attesta intorno all’1%. «In un contesto geopolitico e macroeconomico incerto, il 2025 ha segnato una fase di fisiologica normalizzazione dopo un biennio di forte espansione», spiega l’amministratore delegato Niccolò Ricci. «La rete retail ha confermato la solidità del modello distributivo, registrando una crescita in linea con il gruppo e rafforzando il valore del brand nei mercati strategici».Più incoraggiante l’avvio del 2026. Nonostante le tensioni internazionali, soprattutto nell’area mediorientale - cruciale per il marchio - il primo quadrimestre dell’anno si è chiuso con ricavi in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. «La stabilità è il risultato della strategia di diversificazione geografica attuata negli anni», sottolinea Niccolò Ricci, «che ha permesso di mitigare l’esposizione ai rischi regionali e bilanciare le performance a livello globale». La strategia di espansione prosegue infatti sul piano internazionale ma anche in Italia, dove il gruppo ha scelto Roma per presentare la collezione e annunciare una nuova boutique in via Bocca di Leone, nel cuore del lusso capitolino. Uno spazio di 180 metri quadrati ospitato in un palazzo storico vincolato dalla Soprintendenza delle Belle arti, progettato secondo l’estetica identitaria della maison: radica californiana dark, pietra serena lavorata a mano e ambienti pensati per un’esperienza immersiva e personalizzata. «Continuiamo a investire in progetti che rafforzano il posizionamento internazionale del brand», osserva Niccolò Ricci. «Dopo una lunga ricerca abbiamo scelto un palazzo di grande prestigio, rinnovando un binomio di assoluta eccellenza».Per il 2026 sono previste anche nuove aperture a Batumi, in Georgia, e a Città del Messico, mentre il gruppo continua a rivendicare il valore del prodotto 100% made in Italy e dell’artigianalità come elementi distintivi nel segmento ultra high-end. Parallelamente, Stefano Ricci rafforza anche il fronte della responsabilità sociale e ambientale. Nell’ambito del progetto SR Explorer è stato raggiunto un accordo con il Jane Goodall institute Tanzania per sostenere programmi di ricerca sugli scimpanzé e iniziative dedicate alla tutela della biodiversità. «Il nostro contributo mira a sostenere concretamente un progetto di grande valore scientifico e ambientale, in linea con una visione di responsabilità verso i territori e le comunità locali», conclude Niccolò Ricci, ricordando Jane Goodall, figura simbolo della ricerca sui primati.