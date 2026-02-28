{{ subpage.title }}

 Redazione digitale
2026-02-28

I Paesi del mondo con più anziani

I Paesi del mondo con più anziani play icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri
True

Clinton più grottesco della moglie: «Epstein? Non sapevo fosse un orco»

Clinton più grottesco della moglie: «Epstein? Non sapevo fosse un orco»
Hillary e Bill Clinton (Ansa)
  • Al contrario di Hillary, Bill non può provare a negare di aver conosciuto il pedofilo: allora la butta sulla «breve frequentazione» interrotta non appena appreso dei crimini (di cui non aveva visto nulla...). Tutto poco credibile.
  • Teodorani voleva presentargli Pilar Fogliati. L’attrice, che era a Sanremo, compare nei messaggi tra il nipote di Agnelli e il magnate.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggere Riduci
epstein files

Israele e Stati Uniti attaccano L'Iran

True
Israele e Stati Uniti attaccano L'Iran
Teheran (Ansa)

A dare l'annuncio il ministro della Difesa dello Stato Ebraico, Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese. La Farnesina ha istituita un'unità di crisi in contatto con le ambasciate a Teheran e Tel Aviv. Tajani: «La priorità è la sicurezza dei nostri connazionali».

Continua a leggere Riduci
attacco iran
True

Ci sono altre morti sospette tra i piccoli: l’indagine sul sistema Monaldi s’allarga

Ci sono altre morti sospette tra i piccoli: l’indagine sul sistema Monaldi s’allarga
Ansa
  • Dopo un esposto, la Procura farà accertamenti su due decessi. Tra cui una bimba che attendeva il trapianto. Parla la mamma di Domenico: «Condizioni inadeguate, facevo io le pulizie».
  • Il no del Bambino Gesù al trapianto: «Infezione attiva e incontrollata». Nella relazione della Regione emerge pure «comunicazione inefficace tra le équipe».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggere Riduci
monaldi
True

Verità per Domenico

Verità per Domenico
Ansa
Una catena di errori ha ucciso il piccolo dal cuore malato e anche, per la seconda volta, il bimbo che gliene aveva donato uno nuovo, bruciato da adulti inadeguati. Ma i medici non sono i soli responsabili: anche la politica deve rispondere di tanta incuria.

L’altra sera ero ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Si parlava della straziante morte del piccolo Domenico Caliendo. Erano ospiti anche la mamma, la signora Patrizia Mercolino, e l’avvocato Francesco Petruzzi. Non avevo occhi che per quella signora. Ma c’è stato un momento - confesso - in cui avrei davvero voluto abbracciarla; è stato quando il legale ha raccontato che il bambino sarebbe rimasto col torace aperto senza il cuore per almeno 14-15 minuti. «Il cuore malato di Domenico era già stato espiantato ed era poggiato su un piccolo telo verde del banco accanto al lettino».

Continua a leggere Riduci
domenico bambino cuore
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy