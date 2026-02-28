True Matteo Lorenzi Maria Vittoria Galassi and Clinton più grottesco della moglie: «Epstein? Non sapevo fosse un orco» Hillary e Bill Clinton (Ansa)

Al contrario di Hillary, Bill non può provare a negare di aver conosciuto il pedofilo: allora la butta sulla «breve frequentazione» interrotta non appena appreso dei crimini (di cui non aveva visto nulla...). Tutto poco credibile.Teodorani voleva presentargli Pilar Fogliati. L’attrice, che era a Sanremo, compare nei messaggi tra il nipote di Agnelli e il magnate.Lo speciale contiene due articoli.Durante l’audizione di giovedì al Congresso, Hillary Clinton ha dichiarato di non avere mai incontrato Jeffrey Epstein. Se è vero che la miglior difesa è l’attacco, l’ex segretaria di Stato e first lady americana ha invitato i rappresentanti a indagare su Donald Trump, chiamandolo a testimoniare sotto giuramento. «Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa», ha affermato. «Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini». Crimini di cui, giura, non sapeva niente. Di fronte a tante dichiarazioni e tanta sicurezza, dopo la lunga sessione con i deputati un giornalista le ha chiesto come mai nel 2010, due anni dopo la prima condanna di Epstein, al matrimonio della figlia Chelsea Clinton fosse presente Ghislaine Maxwell, l’ex compagna e principale complice del pedofilo, condannata nel 2022 a scontare 20 anni di carcere. E la risposta ha un che di deludente: «Era presente in quanto “più uno” di qualcun altro che era invitato». Premio creatività: zero. I media statunitensi hanno raccontato, nei giorni precedenti alla convocazione, di ore e ore spese dai coniugi Clinton, in parte separati e in parte insieme, per prepararsi alle dure domande dei deputati americani. E il massimo che sono riusciti a partorire, per una foto che accende sospetti oltremodo legittimi, è la scusa secondo cui la Maxwell fosse presente alle nozze come accompagnatrice di un altro invitato? Come se al matrimonio della figlia di un ex presidente degli Stati Uniti la lista dei presenti non fosse meticolosamente controllata, vagliata, approvata? Sarebbe una scusa ridicola in ogni caso, ma qui emerge con squisita evidenza l’opinione che l’élite liberal ha di noi: ci pensano stupidi. Che Hillary non conoscesse Epstein, d’altra parte, è già di per sé poco credibile. In un’email del 2012 tra il faccendiere e Nina Keita, nipote del presidente ivoriano Alessane Outtara, emerge che il primo chiese di spostare l’appuntamento programmato con Outtara proprio per non incrociare la Clinton in viaggio, quegli stessi giorni, in Costa D’Avorio. «Immagino tu la conosca molto bene», scrive la donna. Epstein non smentisce e risponde: «Non voglio esser lì lo stesso giorno di Hillary». Nel 2013 Olivier Colom, ex consigliere di Nicolas Sarkozy all’Eliseo (2007-2012) e poi consulente internazionale per la banca Edmond de Rothschild, chiede al finanziere di organizzare un incontro segreto a New York tra Hillary Clinton e Sarkozy. Epstein non nega di conoscerla ma replica: «Gli incontri con Hillary non è facile che siano discreti. Quando?». Nel 2011, un dipendente della Bill & Melinda Gates Foundation gli scrive: «Hillary Clinton è molto più carina di persona». Epstein, che collezionava amicizie coi potenti, non fa cenno di essere interessato.Ancora, nel 2013, Epstein viene invitato a un evento al Moma cui partecipa «l’ex segretario di Stato Hillary Rodham Clinton», ma la segretaria risponde che «Jeffrey è fuori città». Stesso copione nel 2014, questa volta a un evento all’Harvard Club, ma Epstein ancora declina l’invito. L’anno successivo, l’attuale segretario al Commercio Howard Lutnick, sodale di Trump con un passato da democratico, lo invita a una raccolta fondi «molto intima» con Hillary. Insomma, Jeffrey Epstein interloquiva con tutto l’universo mondo delle élite globali, in passato frequentava regolarmente suo marito, ma non ha mai incontrato Hillary Clinton né era interessato a farlo? Non sembra verosimile. Tutte questi inviti, tutte queste email, comunque, risalgono a dopo la condanna di Epstein del 2008. Così come lo scambio del 2018 (un anno prima dell’arresto) tra il faccendiere e Kathy Ruemmler, ex consigliera di Barack Obama appena dimessasi dal ruolo di responsabile legale di Goldman Sachs: «Pensi che a Bill Clinton piacerebbe unirsi a te, me, Ehud (Barak, ex primo ministro israeliano, ndr) e Steve (probabilmente Bannon, ndr)? Potrebbe essere molto divertente, tutto lontano dei riflettori», chiede Epstein. Ruemmler (che conosceva bene i Clinton) risponde con ironia, sostenendo che Bill sarebbe stato tentato ma il legale glielo avrebbe impedito: «Anche se gli piacerebbe, il suo avvocato gli consiglierebbe di non farlo», sono le parole precise. Un’altra mail a Epstein del 2009, più datata ma successiva alla sua prima condanna, recita: «Sono appena uscita da casa di Ghislaine... dopo la festa per il film. C’erano Bill Clinton e Jeff Bezos... Jean Pigozzi, la regista Mira Nair... ecc.». Il mittente è Peggy Siegal, addetta stampa e organizzatrice di eventi che collaborava con il faccendiere. Frequentare Epstein o frequentare la Maxwell, in termini di indignazione per i loro crimini, non faceva alcuna differenza: l’unica vera differenza è che, grazie all’accordo di non perseguimento raggiunto da Epstein a livello federale nel 2008, sulla compagna e complice non gravava alcuna indagine, ma il suo ruolo come principale reclutatrice di ragazze era ben noto. Tant’è vero che, nel 2022, è stata pesantemente condannata. Quindi Bill Clinton, audito ieri dal Congresso, nel 2009 era a una festa con Maxwell. «So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto», ha dichiarato ai deputati l’ex presidente. «Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male», ha spiegato: «Non avevo idea dei suoi crimini». Eppure, nel 2009 un’idea ce la doveva avere per forza. Nei primi anni Dieci, quando Epstein veniva continuamente invitato a eventi con la moglie, una condanna (per quanto infinitamente blanda rispetto ai crimini commessi) era già tata emanata. «Essendo cresciuto in una famiglia in cui si verificavano abusi domestici», ha dichiarato l’uomo di cui sono noti al mondo almeno due tradimenti alla moglie (ma diverse altre donne hanno denunciato molestie), «non solo non sarei salito sul suo aereo se avessi avuto la minima idea di cosa stesse facendo, ma lo avrei denunciato io stesso e avrei guidato la richiesta di giustizia per i suoi crimini, non per accordi vantaggiosi». «Le vittime», ha aggiunto, «non solo meritano giustizia, ma meritano di guarire». «La mia breve conoscenza con Epstein», ha ribadito, è «terminata anni prima che i suoi crimini venissero alla luce»: eppure nel 2009 è certo frequentasse la Maxwell. Durante la «breve conoscenza», inoltre, Epstein fu tra coloro che concepì la Clinton Global Initiative, l’organizzazione filantropica dell’ex presidente a cui il faccendiere fece anche donazioni. Così come verso denaro alla campagna senatoriale di Hillary Clinton (senza conoscerla chiaramente, fiducia incondizionata). Ma, prima ancora, visitò la Casa Bianca almeno 17 volte durante la presidenza di Bill. Una conoscenza breve, ma sicuramente concentrata nei periodi giusti. Teodorani voleva presentargli Pilar Fogliati Nella fitta corrispondenza tra Jeffrey Epstein ed Eduardo Teodorani Fabbri emerge il tentativo del nipote di Gianni Agnelli di presentargli l'attrice italiana Pilar Fogliati. Il tutto - lo ha spiegato lei - all'insaputa della diretta interessata, che si è ritrovata citata nelle carte.Il tenore delle comunicazioni tra i due uomini è evidente, con Teodorani che descriveva al finanziere l'ambiente dei suoi business lunch: «Domani pranzo con il mio amico Mark Getty, pieno di figa». E sembra che Teodorani si spingesse a fare anche qualche raccomandazione. Nel 2017 inoltrò a Epstein un’email che ricevette da Erica Alessandri, figlia del fondatore di Technogym, inerente alla sua candidatura all’Hbs (Harvard business school). Teodorani scrive a Epstein: «Questa è la ragazza di cui ti parlavo. Parliamo quando hai letto l’email qui sotto».Ma Epstein chiedeva al nipote di Agnelli pure se conoscesse la donna di cui era ossessionato. È già noto, infatti, che il pedofilo avesse fatto di tutto per incontrare la modella e attrice italiana Chiara Baschetti, la quale gli ha sempre rifilato il due di picche non rispondendo ai suoi messaggi e rifiutando qualsiasi incontro. Ma i tentativi di Epstein per conoscerla si erano estesi anche a Teodorani. «Conosci Chiara Baschetti?» gli chiede Epstein il 10 aprile del 2015 aggiungendo il link di un sito per modelle, probabilmente per mostrargli chi fosse. «Non ancora», risponde l’imprenditore italiano.E Teodorani, qualche anno più tardi, voleva presentare a Epstein l’attrice italiana Pilar Fogliati. Il suo nome compare in un messaggio inviato da Teodorani al pedofilo il 23 giugno 2018: «Maestro è meglio domattina perché Davina non sta bene e preferisco non lasciarla da sola. Controlla questa ragazza che voglio presentarti, Pilar Fogliati. Ci vediamo domani».L’attrice, che è stata co-conduttrice nella seconda serata del Festival di Sanremo mercoledì, non si è voluta esprimere in merito. Ha solamente dichiarato: «Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia. Non voglio nemmeno sapere come ci sono finita là dentro. Preferirei non parlarne».Forse un’occasione persa per il Festival della canzone italiana. Il palco, usato più volte come megafono di messaggi femministi, poteva accendere i riflettori sul caso, denunciando quanto le donne siano state trattate come meri oggetti di squallide fantasie sessuali, nel migliore dei casi. Invece restano le solite sterili polemiche, relegate alla sala stampa, sulla lotta al patriarcato delle Bambole di pezza o sulle poche presenze femminili in gara.