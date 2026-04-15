True Boni Castellane Ormai la sinistra è solo dire sì all’Ue Peter Magyar (Getty Images)

Socialisti magiari con zero seggi, eppure le cancellerie rosse applaudono il successore di Orbán perché più europeista e quindi più sensibile all’agenda politica delle élite.Mentre nello Stato europeo dove «la democrazia è a rischio» si tengono le elezioni che portano chi è stato al governo per 15 anni (come il Pd, però Orbán le elezioni le aveva vinte) a cedere il governo allo sfidante, Ursula von der Leyen accorre a ribadire il menu della Ue con tanto di riferimento al «superamento dell’unanimità», quello sì un vero e proprio rischio sostanziale per la democrazia. Fortunatamente, per ora, Peter Magyar sta confermando la linea di Orbán pressoché su tutto - anche perché dire che il gas e la benzina «non servono» è una roba per chi si era preso la «Tesla a rate» -, ed è proprio qui che si apre la riflessione sulla sinistra che esulta quando in Ungheria si è formato il Parlamento più a destra della sua storia. I conservatori si aggiudicano 138 seggi su 199, l’opposizione ai conservatori la fanno i sovranisti di Orbán con 55 seggi, l’estrema destra se ne aggiudica 7 e la sinistra ungherese evapora verso l’1% con zero seggi. In questo contesto la sinistra italiana, ed europea in generale, si dichiara vincitrice perché il copione resistenziale sulla base del quale escono ancora libri sul fascismo che sembrano scritti nel 1944 impone le feste in piazza per non svelare che tutta la narrazione sul «rischio democratico» era una balla. Non si tratta, dunque, di miopia tattica, ma di ingenua rivelazione strutturale: la sinistra ha definitivamente smesso di essere laburista e si è ridotta al ruolo di preservazione del governo parallelo che in ogni nazione occidentale si occupa di sorvegliare l’agenda globalista. Si sta così assistendo al definitivo smascheramento della politica non più legata a qualsivoglia ruolo di intervento sulla reale composizione sociale di una nazione ma intesa come mera estensione degli apparati. Organizzazioni non governative, fondazioni, think tank, burocrazia Ue, burocrazia statale, apparato culturale, media, Terzo settore: sono questi i presidi gramsciani irrinunciabili, ed è qui che si combatte la vera battaglia politica per il controllo e il dominio della società. Ogni contenuto - «nuovi diritti», uguaglianza, antifascismo, immigrazionismo - è subordinato alla necessità di avere vertici politici che non ostacolino il flusso di risorse che dai fondi pubblici arrivano agli apparati. Il caso ungherese è particolarmente interessante proprio perché non concede la benché minima possibilità di presentare il risultato come «una vittoria della sinistra», eppure c’è chi balla comunque in piazza. Lo stesso Magyar viene celebrato non perché «di sinistra» - qualcuno dice che «è più a sinistra di Orbán» ma in realtà su alcuni aspetti è più a destra - ma perché è europeista, più convintamente pro-Nato di Orbán e mercatista-liberale. Affermare che Magyar «soddisfa il bisogno di protezione economica e di sicurezza collettiva» significa svelare l’identificazione tra «bene» e Unione europea, tra sinistra e Unione europea e tra apparato tecnocratico e «libertà». In questa sorta di microfisica del potere i contenuti politici scompaiono e la politica non governa più ma si limita a gestire i flussi di sovvenzioni e legittimazione riducendo ogni conflitto politico alla garanzia di finanziamento per quel sistema parallelo che si identifica ormai a tutti gli effetti con la «tenuta democratica del Paese». In questo modo, tuttavia, il concetto stesso di rappresentanza democratica entra in crisi: se le elezioni sono semplicemente il rito che legittima l’occupazione gramsciana delle istituzioni, allora non esiste più una reale possibilità di compiere scelte alternative. L’aver definito tutto ciò che fuoriesce dall’ambito della sinistra globalista come «fascista» ha portato con sé il frutto avvelenato della fine della democrazia e in questo senso la follia woke ha svolto il ruolo di salutare catalizzatore per coloro che avrebbero anche potuto credere che in fondo l’Emilia, la Toscana e San Francisco sono davvero «il migliore dei mondi possibili» al di fuori dei quali è inutile andare. Le strane esultanze di oggi stanno dunque dimostrando che Viktor Orbán era il «male assoluto» non per le politiche economiche o migratorie in sé, ma perché ha compiuto il peccato mortale di aver limitato l’ingerenza delle Ong e dei fondi Ue condizionali. La politica si riduce così a fabbrica di «nuovi diritti» - economici, sessuoidentitari, ambientali - strutturati in modo da diventare oggetto di gestione amministrativa da parte di un enorme apparato controllato interamente dalla sinistra; chi consente questo meccanismo è «democratico» a prescindere dai contenuti politici che dichiara di perseguire, chi lo impedisce è «fascista». Ma giacché, come fatto notare tra gli altri da Giorgio Agamben, i «diritti» di per sé non emancipano, allora non possiamo non pensare che essi siano in realtà costruiti per moltiplicare le dipendenze dall’apparato e i «dispositivi di cattura» che lo Stato pone in azione nei confronti dei cittadini. Esultare perché i propri avversari hanno stravinto le elezioni sta mostrando proprio questo, che in realtà la posta in gioco era un’altra, non era la politica intesa in senso novecentesco ma era il semplice lasciapassare senza il quale le élite fanno più fatica ad agire.