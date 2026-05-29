True Angelo Riva Torna la Lancia Gamma. Cinquant’anni dopo La nuova Lancia Gamma

Il nuovo modello sembra voler recuperare almeno due elementi fondamentali della tradizione: l’eleganza e la diversità. Non punta sull’aggressività sportiva tipica di molti Suv moderni ma cerca piuttosto una presenza sofisticata, quasi discreta.Quando si parla di grandi Lancia dimenticate, la mente corre quasi sempre alla Stratos, alla Delta Integrale o alla Thema Ferrari. Eppure c’è un modello che più di altri racconta la parte più aristocratica, coraggiosa e persino contraddittoria della casa torinese: la Lancia Gamma. Una vettura nata nel 1976 per raccogliere l’eredità della Flavia e per riportare il marchio ai vertici dell’automobilismo europeo di rappresentanza. Oggi quel nome ritorna con la Lancia Gamma, reinterpretato in chiave contemporanea. Ma tra la Gamma originale e quella nuova c’è molto più di una semplice omonimia: c’è la storia di un’Italia industriale che cambia, di un gusto automobilistico che evolve e di un marchio che prova, ancora una volta, a reinventarsi.La Gamma del 1976 arrivò in un momento delicatissimo. La Lancia era appena entrata nell’orbita Fiat e cercava di mantenere la propria identità fatta di raffinatezza tecnica, innovazione e stile non convenzionale. In un mercato dominato dalle grandi berline tedesche a sei cilindri, la Gamma sembrò quasi una provocazione intellettuale: una berlina di lusso lunga, elegante e sofisticata, con motori boxer a quattro cilindri.Oggi può sembrare una scelta strana, ma all’epoca era coerente con la filosofia Lancia. Il motore boxer permetteva infatti di abbassare il cofano, migliorare il baricentro e ottenere una linea filante. La Gamma, disegnata da Pininfarina, aveva un’eleganza quasi architettonica: superfici pulite, montanti sottili, una coda alta e una presenza austera ma mai aggressiva. Non voleva intimidire come una Mercedes-Benz Classe S; voleva distinguersi con intelligenza e gusto. Dentro, la Gamma era un salotto italiano. Velluti spessi, pelle morbida, strumentazione completa, sedili ampi e una sensazione di comfort quasi borghese. Era l’auto di professori universitari, dirigenti colti, architetti e politici raffinati. Una macchina per chi voleva apparire elegante senza ostentazione. Tecnicamente, la Gamma era avanzata: trazione anteriore, sospensioni sofisticate, grande stabilità ad alta velocità e una qualità di assorbimento notevole. La versione coupé, anch’essa firmata Pininfarina, è ancora oggi considerata una delle Lancia più belle di sempre. Bassa, equilibrata, con una linea purissima e quasi senza tempo. Nonostante questo, la Gamma non riuscì mai davvero a imporsi. I problemi di affidabilità, soprattutto nelle prime serie, danneggiarono la reputazione della vettura. Il motore boxer soffriva di fragilità meccaniche e la manutenzione non era semplice. Inoltre, il mercato premium europeo stava già diventando terreno di conquista delle tedesche. Bmw e Mercedes offrivano motori sei cilindri potenti, reti assistenza solide e un’immagine più internazionale.La Gamma restò così una sorta di «capolavoro imperfetto», amatissima dagli appassionati Lancia senza però mai sfondare davvero nel mondo commerciale. Eppure proprio questo la rende oggi affascinante. La Gamma non era un’auto costruita seguendo il marketing; era una macchina nata da una visione culturale dell’automobile. Per decenni il nome Gamma è rimasto sospeso nella memoria collettiva degli appassionati. Poi, improvvisamente, Lancia ha deciso di riportarlo in vita, cinquant’anni dopo quel lontano 1976. La nuova Gamma rappresenta infatti uno dei pilastri del rilancio del marchio voluto da Stellantis. Le prime informazioni ufficiali parlano di un crossover fastback lungo circa 4,67 metri, prodotto a Melfi e disponibile sia in versione ibrida sia completamente elettrica. Ed è qui che nasce il grande dibattito: ha senso chiamare «Gamma» un Suv-crossover elettrificato?Per molti puristi, no. La Gamma storica era una berlina anticonvenzionale, raffinata e profondamente diversa da tutto il resto. La nuova Gamma, invece, nasce in un’epoca dominata dai crossover, dalle piattaforme condivise e dall’elettrificazione. Utilizza la piattaforma Stla Medium del gruppo Stellantis e punta a competere nel segmento premium europeo con un design fastback molto moderno. L’obiettivo, questa volta, è quello di produrre un’auto bella e che sfondi il mercato.La nuova Gamma sembra voler recuperare almeno due elementi fondamentali della tradizione Lancia: l’eleganza e la diversità. Non punta sull’aggressività sportiva tipica di molti Suv moderni; cerca piuttosto una presenza sofisticata, quasi discreta. Le immagini diffuse da Lancia mostrano linee tese ma pulite, fari sottili, superfici essenziali e un’impostazione più da granturismo rialzata che da Suv duro e puro. Anche la scelta di proporre versioni elettriche molto potenti e ad alta autonomia indica l’ambizione del progetto. La Gamma moderna dovrà essere la vetrina tecnologica del marchio, proprio come la Gamma del 1976 era stata una vetrina tecnica e stilistica per la Lancia dell’epoca. Naturalmente il mondo è cambiato. Negli anni Settanta una berlina di lusso rappresentava il vertice dell’automobile europea; oggi il mercato chiede crossover e Suv. Se Lancia vuole sopravvivere, deve parlare il linguaggio contemporaneo. Eppure il rischio è evidente: trasformare un nome storico in un semplice esercizio nostalgico.La vera sfida della nuova Gamma non sarà avere 700 chilometri di autonomia o un grande schermo digitale. Sarà riuscire a trasmettere quella sensazione di eleganza colta e anticonformista che rese speciale la Gamma originale. Perché il problema delle auto moderne non è la tecnologia: è la personalità. La vecchia Gamma aveva alcuni difetti, ma nessuno poteva confonderla con un’altra automobile. Era una Lancia fino all’ultimo bullone. La nuova Gamma dovrà dimostrare di esserlo altrettanto, in un mondo automobilistico molto più omologato. In fondo, il nome «Gamma» porta con sé una responsabilità enorme. Non indica soltanto un modello: rappresenta l’idea di una Lancia capace di osare. E forse è proprio questo il punto più interessante del suo ritorno. Dopo anni passati quasi nell’ombra, il marchio torinese prova ancora una volta a rientrare nel grande gioco europeo non copiando il passato, ma reinterpretandolo. Se ci riuscirà davvero, lo scopriremo sulle strade. Ma già il fatto che si torni a parlare di una Lancia Gamma, cinquant’anni dopo il debutto originale, è qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile.