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Roberto Faben
2026-05-29

Tiziana Pini: «Sordi mi corteggiò, Tinto Brass mi voleva»

Tiziana Pini: «Sordi mi corteggiò, Tinto Brass mi voleva»
Carlo Verdone e Tiziana Pini nel film In Viaggio con Papà (1982) diretto e interpretato anche da Alberto Sordi
L’attrice e showgirl: «Entrai nel mondo dello spettacolo casualmente, grazie a Macario che mi notò. Era molto protettivo Baudo era una macchina da lavoro, ma delegava poco. Ho lasciato quell’ambiente per occuparmi dei miei genitori malati»

Quantunque siano trascorsi 43 anni, molti ancora ricordano la professoressa Serena Stanzani nel film Una gita scolastica (1983) di Pupi Avati, interpretata da Tiziana Pini, bellezza folgorante. Partecipò a una decina di film, fece tv e co-presentò due Sanremo. Figlia unica, a un certo punto decise di congedarsi dal cinema per uno scopo assai nobile, dedicarsi alla cura fino all’ultimo del padre e della madre.

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«Il cristianesimo non va annacquato»

«Il cristianesimo non va annacquato»
Papa Leone XIV (Ansa)
Discorso «ratzingeriano» del pontefice davanti al dicastero dell’Evangelizzazione: la missione della Chiesa non è quella dei rincorrere il mondo ma di convertirlo a Gesù.

«L’evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali». Nel discorso rivolto ieri ai partecipanti alla sessione plenaria del dicastero per l’Evangelizzazione, papa Leone XIV ha ricordato la via maestra della Chiesa, qualcosa che a suo modo risuona come un richiamo fondamentale e tempestivo.

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papa leone xiv

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una ragazza italiana in Egitto che rischia la vita»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo.

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Morì per il vaccino contro il Covid. Il gip: «Indagate sui vertici della campagna»

Morì per il vaccino contro il Covid. Il gip: «Indagate sui vertici della campagna»
Ansa
Donna di 32 anni stroncata dalla trombosi dopo aver assunto Astrazeneca. Respinta la seconda richiesta di archiviazione.

Non viene archiviato il procedimento penale «nei confronti di ignoti», per lesioni colpose e omicidio colposo riferiti al decesso di Francesca Tuscano, «ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid 19», come dichiararono i sanitari incaricati dalla Procura di Genova di redigere la perizia medico legale.

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Il sindaco di Londra pellegrino alla Mecca

Il sindaco di Londra pellegrino alla Mecca
Sadiq Khan (Ansa)
Dopo il canto islamico in Consiglio comunale a Birmingham, Sadiq Khan compie lo Hajj nella città dove nacque Maometto. L’Ungheria in controtendenza: Magyar costretto a rimangiarsi la proposta di cancellare le radici cristiane dalla Costituzione.

C’era una volta l’Europa. Adesso ce ne sono almeno due. C’è quella della Londra multietnica e multiculturale, con il 15% di residenti musulmani e con il sindaco Sadiq Khan, di origini pakistane, islamico, che posta sui social le sue foto del pellegrinaggio alla Mecca. E c’è quella dell’Ungheria che difende le sue radici cristiane.

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