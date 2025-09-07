Giuseppe Liturri
2025-09-07

L’omelia di Mattarella nega la realtà. È l’Europa a falsare tasse e mercati

Sergio Mattarella (Ansa)
Difficile spacciare per paradiso un colosso che non ha saputo reagire alle crisi, scegliendo ricette sbagliate. Dall’austerità al Pnrr fino alla politica monetaria, gli errori non si contano e il costo sociale è spaventoso.
Gentiloni assolve Ursula sui dazi. Se si mette male è colpa degli Stati

Paolo Gentiloni (Ansa)
L’ex commissario accusa Italia e Germania: «Accordo figlio delle loro posizioni».
Mai dire Blackout | Mosca e Pechino ci riprovano

Il nuovo gasdotto Russia-Cina è già vecchio. Usa, aumenta l’export GNL. Pressioni USA sull’India. Alluminio cinese, guerra dei prezzi. Spagna e prezzi negativi.

I Volenterosi vogliono spedire i profughi ucraini al fronte

Markus Soeder, presidente della Baviera e leader Cdu (Getty Images)
Markus Soeder, numero uno della Csu tedesca: «Mandare soldati a Kiev? Prima tocca ai loro rifugiati in grado di combattere». La proposta-choc svela che il costo politico di impiegare truppe è insostenibile. E anche quello dell’accoglienza.
Il Colle scambia l’Ue per un’isola di pace e si scorda Belgrado

Sergio Mattarella (Getty Images)
Il Quirinale riscrive la storia dell’Unione: «Non ha creato conflitti». Eppure, dal 1999 a oggi, non fa nulla per farli finire.
Nuove storie
