True Carlo Tarallo Oggi vertice sul decreto Sicurezza Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (Ansa)

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «Decreto pronto». Stretta sulle lame, basta ricongiungimenti facili e rimpatri più veloci. Salvini: «È un lavoro di mesi, non inseguiamo le cronache».È in programma per oggi, a margine del Consiglio dei ministri, la riunione sulla sicurezza annunciata nelle scorse ore dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A quanto apprende La Verità, anche se il decreto non dovesse andare in cdm, la Meloni incontrerà il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per approfondire i temi che saranno al centro del decreto in fase di elaborazione. Un decreto che dovrebbe avere come pilastri una stretta sulle armi da taglio, con il divieto assoluto di porto di coltelli e strumenti atti a offendere per i minori, e l’inasprimento delle pene per il possesso ingiustificato in luoghi pubblici; nuove norme per il contrasto alle baby gang; una accelerazione delle procedure di espulsione per immigrati irregolari che abbiano commesso reati o siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico e il rafforzamento delle tutele legali per le forze dell’ordine. Il Carroccio vuole anche uno stop ai ricongiungimenti facili, limitando il rilascio dei permessi di soggiorno ai parenti stretti di chi è in Italia.Da più parti si fa notare come il nuovo decreto dovrà essere elaborato con estrema attenzione, senza rincorrere le notizie che ogni giorno scuotono l’opinione pubblica spesso e volentieri amplificate da media e social: «Il decreto Sicurezza», sottolinea a Rtl 102.5 il vicepremier, Matteo Salvini, «è in lavorazione da alcuni mesi, non possiamo essere veloci e non riusciamo ovviamente a inseguire le cronache quotidiane che ahimè non sono particolarmente felici». «Possiamo anche immaginare di rimpatriare i minori irregolari che delinquono in Italia», argomenta a Sky Tg24 il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, «ma abbiamo qualche problema con i rimpatri e questo problema riguarda soprattutto i giudici che molto spesso evitano che si facciano dei rimpatri. Nel momento in cui il governo Meloni propone e proporrà probabilmente già da domani (oggi, ndr) in cdm se uscirà fuori questo decreto legge di vietare la vendita di armi da taglio ai minori, perché non essere favorevoli?». «Il decreto Sicurezza su cui sta lavorando il governo è praticamente pronto», sottolinea il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, «e ha anche lobiettivo di contrastare la diffusione di quella che sembra quasi diventata una moda in certi ambiti e in certe fasce della popolazione giovanile, ossia portare il coltello. Questo non può più essere consentito e non può più essere tollerato. Occorrono quelle misure forti a cui noi stiamo pensando e che presto realizzeremo per evitare che ci possano essere dei rischi per la collettività».In realtà, più che di emergenza-sicurezza, sarebbe il caso di parlare di emergenza-sicurezza legata all’immigrazione incontrollata, considerato che i numeri parlano chiaro: i delitti più gravi, in Italia, sono in diminuzione. Nel corso del 2025, fa sapere il ministero dell’Interno, «gli omicidi sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell’anno appena concluso, il numero più basso dell’ultimo decennio. La flessione riguarda in particolare i femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all'ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024».