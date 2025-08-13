2025-08-13
Un esito giudiziario scritto in anticipo: per questo omicidio non pagherà nessuno
La polizia locale opera i rilievi sul luogo dell'investimento di Cecilia De Astis (Ansa)
I giovani non imputabili per l’età. Potrebbero essere allontanati dalle famiglie. Ma i giudici, con i nomadi, hanno i guanti bianchi.
Roulotte e ammassi di immondizia in un campo rom (Imagoeconomica)
- L’accampamento di via Selvanesco è un focolaio di degrado. Le roulotte vengono cacciate, ma poi tornano.
- Pugno durissimo del leader della Lega: «Sgombero e genitori da arrestare». Beppe Sala fa scaricabarile: «Ci deve pensare il governo». Roberto Vannacci: «Anni di illegalità tollerata».
Pirati della strada già a 11 e 13 anni. Cecilia uccisa da gang di baby rom
Cecilia De Astis (Ansa)
La vettura che ha falciato la pensionata a Milano era guidata da ragazzini: tre maschi e una femmina. Un figlio della vittima: «Come si fa a stare in questa situazione? Mi sembra che ci sia poca sicurezza».
Ansa
I quattro rintracciati in un campo abusivo che Sala avrebbe dovuto chiudere: sono talmente piccoli che non risponderanno penalmente. E sono a loro volta vittime di chi li ha allevati e di chi ha permesso che vivessero così. Scoppia la polemica politica.