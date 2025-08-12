Massimo Seri (Imagoeconomica)
L’ex primo cittadino di Fano, che firmò il ricovero coatto in psichiatria di uno studente che rifiutava di indossare il «bavaglio» durante le lezioni a scuola, è candidato nella civica del campo largo. Il ragazzo ha lasciato gli studi e nessuno gli ha chiesto scusa.
2025-08-12
Lo ammette pure il dirigente: l’Italia fu chiusa in casa dando retta a un matematico
Piazza Duomo a Milano durante il primo lockdown del marzo 2020 (Ansa)
In Commissione Covid il direttore della programmazione sanitaria lo conferma: l’autorità sui lockdown era Merler della Fondazione Kessler. Che nemmeno è medico.
Andrea Urbani (Imagoeconomica)
Andrea Urbani e Marco Dionisio raccontano tutta l’impreparazione e il pressapochismo che hanno contraddistinto l’azione contro la pandemia di Conte. Che si affidava a una piccola fondazione trentina guidata da un... matematico.
Jean Raspail (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «Il Campo dei Santi» in edicola dal 13 agosto insieme a La Verità e Panorama
Da domani, insieme alla «Verità» e «Panorama», sarà in vendita il romanzo «Il Campo dei Santi» che nel 1973 ha predetto le conseguenze dell’immigrazionismo. Ormai pure la sinistra deve ricorrere a misure drastiche per tranquillizzare i cittadini.