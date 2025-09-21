Stefano Graziosi
2025-09-21

Oggi i funerali di Kirk con Trump e Vance. Il mondo Maga diviso sulle epurazioni

Per Cruz, alleato del tycoon, è lecito ogni commento sull’omicidio. Il presidente Usa, però, ragiona in termini di egemonia culturale.
funerali charlie kirk

Cuciniamo insieme: frittelle di pomodori

Cuciniamo insieme: frittelle di pomodori

Volete stupire i vostri amici vegetariani che sono arrivati all’improvviso? Volete indurre i bambini a consumare un po’ di verdura in modo molto appetitoso? Avete già nostalgia dei profumi dell’estate? Allora armatevi di dieci minuti, non di più, del vostro tempo e date luogo a questo sfizio gastronomico che vi farà fare con poca spesa e grande resa un successo garantito! Protagonisti com’è d’obbligo sono i nostri amici pomodori!

Hamas, posta per Bibi con le foto dei rapiti: «Moriranno tutti». Spari ai team dell’Onu

  • Diffuso un poster lapidario con i volti dei 48 ostaggi israeliani. I terroristi bloccano una via umanitaria delle Nazioni Unite.
  • Flotilla da crociera, tappa in Grecia. Nonostante la partenza in ritardo alla volta della Striscia, la ciurma filantropica resta sensibile alla sosta per un bagno in mare. E per riparare le sue «carrette».

Lo speciale contiene due articoli.

gaza

La prima di Vannacci sul prato di Pontida. Salvini: «Tutti i media ce l’hanno con noi»

Il leader, reduce da esami medici, mobilita i militanti in nome dei valori di Kirk. Il generale: «Dobbiamo essere i suoi eredi».
pontida 2025

Mai dire Blackout | Artico, corsa ai rompighiaccio

Germanio, strozzatura cinese. Aumenta la domanda di navi a prova di ghiaccio. Porti, gli USA contro la Cina. Petrolio, nebbia sui dati. Terre rare, l’accordo Ue-Cina non funziona.

sergio giraldo mai dire blackout
