2026-03-06

Napoli, accoltella una donna sul bus: «Volevo attirare l’attenzione di Gratteri»

Aggressione su un autobus al Vomero: un 39enne ha ferito una donna di 32 anni, avvocato. Dopo circa 15 minuti di tensione è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita.
Rinviato il Piano casa per colpa della guerra

(IStock)
Il progetto doveva essere approvato oggi in cdm. Ma slitta a martedì e perde un pezzo.

Doveva essere la grande giornata del Piano casa con il via libera in Consiglio dei ministri al maxi-progetto che prevede una doppia gamba (pubblica e privata) per garantire migliaia di alloggi a prezzi calmierati a lavoratori e famiglie. E invece nulla. Latitano le motivazioni ufficiali. Ma secondo più di una fonte consultata dalla Verità, l’annullamento della riunione dei ministri ha una ragione precisa: l’opportunità di concentrare attenzioni e sforzi sulla crisi in Medio Oriente. Insomma, con tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico e le conseguenze economiche per i blocchi allo Stretto di Hormuz non sarebbe stato il caso di annunciare con tanto di fanfare uno dei progetti bandiera di questa legislatura.

Allarme bomba al Tribunale di Milano

Questa mattina polizia e vigili del fuoco sono intervenuti al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba.

Sono in corso le verifiche. Davanti al tribunale ci sono i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti dell'edificio.

Meloni: «Ora stop Ets». L’Ue dorme... Dl Bollette già obsoleto per la crisi

Giorgia Meloni (Ansa)
Al prossimo Consiglio dell’Unione il premier chiederà lo scorporo delle quote di emissione.

Il conflitto in Iran e il blocco del canale di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio mondiale, stanno provocando uno choc energetico la cui evoluzione è difficile da prevedere. Nonostante le riserve stoccate nel nostro Paese, l’Italia è ostaggio di un sistema di tariffazione europeo che ne gonfia artificialmente i costi e l’impatto sulle bollette e sul rifornimento di carburante già si fa sentire. Allo stato dell’arte, il decreto Bollette, nella parte relativa agli interventi per dare sollievo a famiglie e imprese, appare superato, come pure il meccanismo degli Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2, pilastro del Green deal europeo, diventa un fardello aggiuntivo, insostenibile per il sistema imprenditoriale in questa difficile congiuntura.

Putin minaccia di sospendere da subito le forniture di gas. Snam: «Coperti fino a marzo»

Vladimir Putin (Ansa)
  • Con lo choc energetico, lo zar valuta se anticipare il divorzio europeo e fermare lui i flussi. Il colosso della rete: «Navi Gnl per adesso sicure. Da aprile vedremo».
  • Il Cremlino scarica gli alleati sciiti. L’Ucraina denuncia forniture militari di Mosca ai pasdaran. Il portavoce dello zar però smentisce: «A noi nessuna richiesta di sostegno. Quella non è la nostra guerra».

Lo speciale contiene due articoli.

