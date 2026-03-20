{{ subpage.title }}

True
Giuseppe Pollicelli
2026-03-20

Il Texas Ranger non tira più calci. Morto Chuck Norris, aveva 86 anni

Il Texas Ranger non tira più calci. Morto Chuck Norris, aveva 86 anni
Chuck Norris (Ansa)
Sullo schermo incarnava il rigore morale dell’America profonda. E anticipò «Rambo».

Piaccia o no, la si consideri giusta o sbagliata, l’America - nel senso degli Stati Uniti - è quella che incarnava Chuck Norris, scomparso ieri a 86 anni a Kauai, nelle Hawaii, dopo una crisi che nelle scorse ore aveva costretto l’attore a un ricovero d’urgenza.

Continua a leggereRiduci
addio chuck norris
True

Mense scolastiche in difficoltà: prezzi da adeguare all’inflazione

Mense scolastiche in difficoltà: prezzi da adeguare all’inflazione
Hanno un ruolo centrale per promuovere la socialità ma da anni subiscono i rincari.

Presidente della Vivenda Spa

C’è una lezione che possiamo imparare dagli ultimi dati rilasciati dal ministero dell’Istruzione e dall’Istat: il ruolo centrale delle mense scolastiche in Italia. Un Paese che, a dispetto di quanto si possa pensare, è all’avanguardia non soltanto per la qualità e la varietà dei piatti sfornati ogni giorno, ma anche per la severità dei controlli e la rigidità del quadro normativo. È bene quindi ricordare come la ristorazione collettiva garantisca a tutti un pasto sostenibile, di qualità, inclusivo.

Continua a leggereRiduci
True

L’eutanasia accentuerà il nostro declino

L’eutanasia accentuerà il nostro declino
Ansa
Di suicidio assistito parlano le civiltà anziane, dove la perdita di fede e la solitudine rendono il dolore insensato, quindi insopportabile. Legalizzarlo non dà libertà di scelta, ma suggerisce subdolamente a malati e parenti che la via più «razionale» è interrompere le cure.
Continua a leggereRiduci
eutanasia
True

«Lucky Luke», il mito del fumetto diventa serie live-action

True
«Lucky Luke», il mito del fumetto diventa serie live-action
«Lucky Luke» (Disney+)
Dal cowboy creato dal fumettista belga Morris (Maurice De Bevere) nel 1946 al debutto su Disney+: la serie live-action prova a ricostruire atmosfere e ironia del fumetto. Tra ambizione visiva e nuove dinamiche narrative, resta la sfida di adattarne lo spirito originale.
Continua a leggereRiduci
serie tv
True

Londra renderà possibile l’aborto fino al nono mese di gravidanza

Londra renderà possibile l’aborto fino al nono mese di gravidanza
iStock
Abrogata la legge britannica che perseguiva le donne che ricorrevano all’Ivg oltre le 24 settimane Il rischio concreto è che, abolendo le sanzioni, la Camera dei Lord dia il via libera alla caccia al feto.

Mala tempora currunt nel Regno Unito. Non che il resto dell’Europa ultimamente se la passi benissimo, ma dall’isola di Sua Maestà Re Carlo - già travolta dal caso Epstein, con il principe Andrea finito in custodia cautelare - continua davvero ad arrivare un considerevole numero di notizie sconfortanti; solo nelle ultime ore ne sono arrivate un paio, una più drammatica dell’altra.

Continua a leggereRiduci
aborto
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy