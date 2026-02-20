True Alessandro Da Rold Milano, i poliziotti rispondono al pm Polizia di Stato e divisione scientifica in via Cassinis, per i rilievi dopo la sparatoria del 26 gennaio (Ansa)

Per la morte del pusher magrebino, sentiti ieri gli uomini accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. Si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario per chi ha sparato.L’inchiesta sulla morte del pusher marocchino Abderrahim Mansouri ruota attorno a due snodi decisivi che, insieme, stanno orientando il lavoro della Procura di Milano: se il ventottenne avesse o meno una pistola in mano al momento dello sparo e che cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi, prima dell’arrivo dei soccorsi. È su questo doppio binario, la dinamica dell’istante fatale e la gestione del «dopo», che si sta sviluppando l’estensione dell’indagine agli altri quattro poliziotti presenti nel boschetto di Rogoredo la sera del 26 gennaio: sono accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso.In questo quadro si collocano gli interrogatori di ieri, andati avanti per tutto il giorno. E su cui vige il massimo riserbo. A parlare per primo è stato l’agente che si trovava alle spalle dell’assistente capo della squadra investigativa, C.C (accusato di omicidio volontario), al momento del colpo. Era presente sulla scena e ha risposto alle domande del pm Giovanni Tarzia negli uffici della questura. Difeso dall’avvocato Matteo Cherubini, avrebbe chiarito la propria posizione: attende con serenità e fiducia il completamento del lavoro della Squadra mobile e della Procura. Gli interrogatori sono stati lunghi, articolati, e ciascun agente si è presentato con un proprio difensore. Una scelta che riflette la delicatezza della fase e che potrebbe indicare ricostruzioni non perfettamente sovrapponibili su alcuni passaggi, maturate in un contesto di penombra, concitazione e forte stress operativo. Anche per questo, ieri sera, da fonti giudiziarie trapelava il fatto che sarebbero emersi nuovi elementi rispetto alle prime ricostruzioni, delineando un quadro meno lineare dell’intervento che potrebbe aggravare l’accusa di omicidio volontario a carico dell’agente che ha sparato. Hanno risposto alle domande del pm Tarzia anche la poliziotta indagata, assistita dall’avvocato Massimo Pellicciotta, e gli altri due agenti coinvolti, difesi dal legale Antonio Buondonno, che hanno fornito la propria ricostruzione dei fatti.Resta ferma, sul piano sostanziale, la versione dell’assistente capo: dopo essersi qualificato, avrebbe visto Mansouri estrarre dalla tasca una pistola, poi risultata una replica a salve e priva di tappo rosso, e puntargliela contro. A quel gesto avrebbe reagito esplodendo un solo colpo, da una distanza superiore ai 20 metri.Le contestazioni della Procura riguardano, poi, quanto accaduto dopo lo sparo. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra il colpo e la chiamata al 118 sarebbero trascorsi circa 23 minuti, un intervallo ritenuto anomalo mentre Mansouri giaceva a terra in condizioni gravissime. Sotto la lente c’è anche un altro elemento: il temporaneo allontanamento di uno dei poliziotti, che si sarebbe recato al commissariato di Mecenate per poi fare ritorno in via Impastato.Sul fronte opposto, i legali della famiglia della vittima, Debora Piazza e Marco Romagnoli, ribadiscono una tesi radicalmente diversa: Mansouri non avrebbe avuto alcuna pistola. Sulla replica a salve non sono state trovate impronte digitali riconducibili né alla vittima né agli agenti; sono in corso ulteriori analisi biologiche.Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, parla di «accanimento» nei confronti delle forze dell’ordine. Il nodo resta uno solo. Se quella pistola a salve c’era davvero, e se fu impugnata in quei secondi, è un conto. Se invece non c’era, o non fu mai alzata da Mansouri, allora cambia l’intera storia di quella sera nel boschetto di Rogoredo.