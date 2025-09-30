Adriano Scianca
2025-09-30

I migranti non sono più una risorsa. Perfino gli inglesi lo hanno capito

Ansa
«Ci saranno altri arrivi ma solo se contribuiscono alla nostra società», ha annunciato il governo laburista. Entrano in vigore le carte d’identità digitali: un trauma per i britannici. L’«Economist» annienta Keir Starmer.
cronache dell'invasione

«Caso Cucinelli, indagate su chi specula»

Brunello Cucinelli (Ansa)
Marco Astorri, fondatore di Bio-On, il gioiellino fallito dopo le accuse di un fondo: «Non sappiamo chi c’è dietro agli attivisti. Le norme non consentono di svelare chi scommette al ribasso sotto lo 0,5%». Ieri la griffe su del 9%, aveva perso il 20% per le accuse di Morpheus.
cucinelli

Il piano di rilancio di Parigi e Berlino: aprire ancor di più le porte a Pechino

Emmanuel Macron e Friedrich Merz (Ansa)
Ecco il vero obiettivo del Trattato di Aquisgrana fra Francia e Germania: il Consiglio degli esperti propone di togliere i dazi al Dragone, favorire gli investimenti cinesi e assegnare fondi alla Difesa in chiave anti Usa.
francia germania

Ed Gein, l’orrore americano raccontato da Ryan Murphy

True
«Monsters: La storia di Ed Gein» (Netflix)

La terza stagione della serie antologica Monsters, in uscita su Netflix il 3 ottobre, ricostruisce la vicenda di Ed Gein. Ryan Murphy racconta senza sensazionalismi la storia vera dell’assassino che ispirò personaggi come Norman Bates.

monsters: la storia di ed gein

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Il piano di Trump per la pace a Gaza»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 settembre 2025. Il generale Giuseppe Santomartino, grande esperto di Medio Oriente, commenta il piano di pace per Gaza di Donald Trump.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Nuove storie
