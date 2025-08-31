Tobia De Stefano
2025-08-31

Merz ha dato Mediaworld ai cinesi. Adesso niente scherzi su Mediaset

Piersilvio Berlusconi (Ansa)
Il governo tedesco (tra i suoi ministri c’è l’ex ad del colosso delle vendite tech) non ha ostacolato l’acquisizione asiatica. Sarebbe anomalo se avesse da ridire su Mfe che prende Prosieben. Piersilvio Berlusconi a Berlino il 2 settembre.
Non patriarcato, ma dipendenza: Phica.eu e ‘Mia moglie’ risultato della società fluida

iStock

I siti che espongono le donne all’insaputa non riaffermano il dominio maschile, ma rivelano un vuoto: uomini incapaci di relazione, che cercano conferma solo nello sguardo degli altri, trasformando l’intimità in merce pubblica.

Sen. Susanna Donatella Campione Componente commissione giustizia e femminicidio

Bonolis, il mercenario logorroico che si crede Totò

Paolo Bonolis (Ansa)
Conduttore di capolavori come «Ciao Darwin», è considerato il «Faraone di Cologno Monzese» per i suoi contratti milionari. Re delle supercazzole pseudoacculturate, può saltare senza vergogna dalla Rai a Mediaset e viceversa: va dove lo porta l’iban.
La Corte Suprema alla fine lascerà una via d’uscita a Trump sui dazi

Donald Trump (Getty)
Il Tribunale d’Appello federale ha sancito l’illegalità costituzionale degli ordini esecutivi. Difficilmente la sentenza verrà rovesciata, ma ci sarà un escamotage per il presidente.
Eliot, il perfetto americano in Europa che sognava la rivoluzione spirituale

Thomas Stearns Eliot (Getty)
Il poeta, scelto per il titolo dell’ultimo Meeting e citato da Giorgia Meloni a Rimini, fu un conservatore che, attraverso la forza del mito e della tradizione, cercò la luce nella «terra desolata» del XX secolo.
