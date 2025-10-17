Matteo Giusti
«L’Italia è fondamentale per Gaza .Il Piano Mattei rilancerà l’Africa»

Badr Ahmed Mohamed Abdelatty (Ansa)
Parla il ministro degli Esteri egiziano, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty: «Gli accordi di Sharm el-Sheik rappresentano l’ultima chiamata per la pace. Con Roma stiamo sviluppando rapporti bilaterali proficui».
Cisint: «Vittoria per la pesca italiana, contro l'obiezione del Ppe spagnolo e del presidente»

Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, dopo la votazione alla commissione sulla pesca a Bruxelles, riguardo la vittoria sulla deroga delle dimensioni delle vongole, importante aspetto per l'impatto sul settore ittico.

L’Ue ci illude con la «difesa comune». Il vero obiettivo è intimorire Putin

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Kaja Kallas (Ansa)
Ursula von der Leyen chiede agli Stati acquisti congiunti di armi. Ma ogni progetto è per il fianco Est.
Esplosione nel Veronese, l'omaggio a Trieste ai Carabinieri morti

Continuano in Friuli-Venezia Giulia i gesti di solidarietà nei confronti dell'Arma dei Carabinieri dopo la morte di tre militari in un'esplosione nel Veronese. Le volanti della Questura di Trieste hanno raggiunto il Comando provinciale, accolte dal comandante, colonnello Gianluca Migliozzi, per rendere omaggio ai caduti.

Trump ritenta Putin: «Vertice in Ungheria per mettere fine alla guerra a Kiev»

Donald Trump (Ansa)
Telefonata «produttiva» dopo gli ultimatum della Casa Bianca. Orbán: «Siamo pronti». Oggi l’incontro tra Donald e Zelensky.
