2025-08-28
Meloni: «L’Ue si salva se fa meno cose e rimette al centro la gente»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier sul palco del Meeting di Rimini: «Il problema demografico è prioritario. L’esecutivo sosterrà la natalità: un Piano casa per i giovani».
«Altro che cultura: il Leoncavallo è stato per decenni sinonimo di abusi e violenze». Con queste parole l’onorevole Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia e figura storica della destra milanese, commenta la questione dello sgombero del centro sociale. A suo giudizio, l’ipotesi di trasferire la struttura nell’area del Corvetto è particolarmente preoccupante, poiché il quartiere è già segnato da una forte presenza criminale e da gravi problemi di sicurezza.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 28 agosto con Flaminia Camilletti