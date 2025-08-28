Flaminia Camilletti
2025-08-28

Meloni: «L’Ue si salva se fa meno cose e rimette al centro la gente»

Meloni: «L’Ue si salva se fa meno cose e rimette al centro la gente»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier sul palco del Meeting di Rimini: «Il problema demografico è prioritario. L’esecutivo sosterrà la natalità: un Piano casa per i giovani».
Subscribe
meloni meeting rimini

Francesi furiosi: «Bayrou e Macron a casa»

Francesi furiosi: «Bayrou e Macron a casa»
Emmanuel Macron (Getty Images)
Il popolo insofferente alle ricette (austere) per contenere il debito. L’ipotesi di una nuova ondata di gilet gialli.
Subscribe
francia

Appuntamento in Piazza con l'on. Riccardo De Corato

True
Appuntamento in Piazza con l'on. Riccardo De Coratoplay icon
content.jwplatform.com

«Altro che cultura: il Leoncavallo è stato per decenni sinonimo di abusi e violenze». Con queste parole l’onorevole Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia e figura storica della destra milanese, commenta la questione dello sgombero del centro sociale. A suo giudizio, l’ipotesi di trasferire la struttura nell’area del Corvetto è particolarmente preoccupante, poiché il quartiere è già segnato da una forte presenza criminale e da gravi problemi di sicurezza.

appuntamento in piazza

Salvini contro le banche miliardarie. Su Macron: «Quello offeso sono io»

Salvini contro le banche miliardarie. Su Macron: «Quello offeso sono io»
Matteo Salvini (Ansa)
Il ministro delle Infrastrutture, dal Meeting di Rimini, appoggia Giorgetti sul possibile contributo degli istituti di credito alla finanziaria. Poi celebra il progetto del Ponte sullo Stretto: «Cantieri? Spero già a settembre».
Subscribe
salvini meeting rimini

Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 agosto

Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 agosto

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 28 agosto con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy