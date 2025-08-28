Francesco Borgonovo
and
Sarina Biraghi
2025-08-28

Il sindaco di Bologna regala pipette di crack ai drogati

Matteo Lepore (Getty)
  • L’amministrazione di sinistra farnetica di «riduzione del danno» perché così i tossici non consumeranno il devastante stupefacente con strumenti artigianali.
  • Il centrodestra si scaglia contro l’iniziativa del sindaco bolognese, Matteo Lepore. Marco Lisei: «Presenterò un’interrogazione parlamentare». Matteo Salvini: «Follia a spese dei cittadini». Critiche anche da Elena Bonetti (Azione): «Misura dannosa».

Lo speciale contiene due articoli

crack bologna

Bus, auto, mense halal: le altre ideone di Lepore

Bologna città 30 (Ansa)
Tra le discusse trovate del primo cittadino spiccano il limite di 30 chilometri orari in quasi tutta la città, la stangata sul costo dei mezzi pubblici e i pasti appositi per islamici nelle scuole.
matteo lepore

Massimo Clerici: «Così aiutano i tossicodipendenti a continuare a farsi del male»

Un tossico si cucina il crack (iStock). Nel riquadro, lo psichiatra Massimo Clerici
Lo psichiatra: «Senza controllo il pericolo è di favorire pure comportamenti aggressivi».
crack bologna

Scatta l’inchiesta sul cubo di Firenze

«Cubo» a Firenze (Ansa)
La Procura apre un fascicolo dopo il caso sollevato dalla «Verità». Ora verificherà violazioni e omissioni che hanno permesso al «mostro» di spuntare in pieno centro.
cubo firenze

Ennesimo scacco al Comune di Milano: «Violato il Codice dei beni culturali»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Ansa)
La relazione dell’urbanista Alberto Roccella, consulente dei pm: «Competenze illegittime alla Commissione paesaggio».
milano beni culturali
