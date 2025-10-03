Sarina Biraghi
2025-10-03

Meloni: «Alla pace preferiscono il weekend»

Il premier attacca le sigle: «Rivoluzione e fine settimana lungo non stanno insieme». La replica: «Così ci offende». Matteo Renzi: «Protestate per gli stipendi e per le pensioni».
Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 ottobre

«Illegittimo lo sciopero generale». Landini tira dritto e ferma l’Italia

Matteo Salvini (Ansa)
Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente.
Il nuovo San Siro gestito da banche straniere

La riqualificazione dell’area ha un costo previsto di 1,5 miliardi di euro. Quasi tutto l’importo sarà anticipato da istituti esteri come Goldman Sachs, J.P. Morgan e Bank of America. Di tricolore ci sarà solo Banco Bpm, per ora con un ruolo marginale.
La sinistra snobba la pace e Landini ci rovina la vita

Maurizio Landini (Getty Images)

Per il Garante è illegittimo lo sciopero generale proclamato per oggi come «ritorsione» allo stop ai velisti. La Cgil tira dritto e blocca tutto, come se servisse a qualcosa per Gaza. Meloni: «Vogliono il weekend lungo».

Serve a qualche cosa fermare l’Italia perché gli israeliani hanno fermato la Flotilla? Forse sarà utile alla futura carriera politica dei vari Landini, ma di certo non servirà alla causa palestinese. A Gaza non se ne fanno niente delle manifestazioni che in Italia impediscono ai treni di partire e alle navi di salpare. Le mille, diecimila, centomila persone che sono scese in piazza mercoledì, ieri e scenderanno in piazza domani di sicuro non riempiranno la pancia delle donne e dei bambini palestinesi. Né fermeranno le operazioni militari dei soldati di Benjamin Netanyahu.

