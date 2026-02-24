True Massimo Russo Sono una toga progressista e vi spiego perché voterò Sì Nel riquadro, il Pm Massimo Russo (Imagoeconomica)

L’articolo di Massimo Russo: «Ero nella corrente fondata da Giovanni Falcone e mi dispiace che da sinistra i colleghi attacchino la legge Nordio, che completa il percorso avviato dai riformisti. E ci rende più autorevoli».Massimo Russo, Pm presso la Procura per i minorenni di Palermo La mia posizione su questa riforma nasce da una riflessione lunga e anche molto travagliata, che mi ha costretto a fare i conti con la mia storia professionale. Sono entrato in magistratura nel dicembre del 1987. Nei corridoi del Palazzo di giustizia di Palermo incontrai Giovanni Falcone che con altri colleghi poco tempo prima aveva dato vita al Movimento per la giustizia. Alle elezioni del 1990 per il Consiglio superiore della magistratura fui tra i pochi - pochissimi - a votarlo. Fu un insuccesso, ma quell’esperienza segnò profondamente il mio modo di intendere il ruolo del magistrato. Da allora ho continuato l’impegno associativo, riconoscendomi nei valori di quella stagione.Negli anni ho svolto funzioni diverse: prima giudice, poi pubblico ministero a Marsala e a Palermo, lavorando anche nella Direzione distrettuale antimafia, in prima linea nel contrasto a Cosa nostra nella provincia di Trapani. Ho poi lasciato la toga per una parentesi di impegno politico-amministrativo alla Regione siciliana e sono tornato in magistratura come magistrato di sorveglianza a Napoli. Oggi svolgo le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura per i minorenni di Palermo.Nei primi anni Duemila sono stato eletto presidente dell’Associazione nazionale magistrati del distretto di Palermo e successivamente ho continuato l’impegno associativo nel Movimento per la giustizia.Spiegare pubblicamente perché sostengo questa riforma non è stato facile. Per certi versi potrebbe sembrare quasi una smentita del mio passato. In realtà è proprio da quella storia che nasce questa convinzione.Come magistrato che ha sempre avuto una cultura e una sensibilità progressista, attenta ai diritti e alle garanzie, non posso non ricordare come l’idea di intervenire sull’assetto dell’ordinamento giudiziario non nasce oggi né appartiene a una sola parte politica.Per anni si è discusso della necessità di superare, dando corso a quanto auspicato dal Costituente con la VII disposizione transitoria della Costituzione, alcuni tratti dell’impianto ordinamentale ereditato dallo Stato fascista, e non pochi esponenti del centrosinistra hanno sostenuto, in diverse stagioni politiche, l’esigenza di rafforzare la distinzione tra accusa e giudice, di intervenire sulle dinamiche dell’autogoverno e di prevedere un Alta Corte disciplinare per i magistrati.È uno dei paradossi della storia istituzionale italiana che una riforma a lungo invocata da culture politiche riformiste venga oggi portata a compimento da un governo di centrodestra. Ma proprio questo dimostra che la questione non è ideologica: riguarda l’assetto dello Stato e il funzionamento della giurisdizione. Le istituzioni, infatti, non appartengono a una parte. E quando una riforma attraversa culture politiche diverse significa che tocca un nodo reale del sistema. In tanti anni di magistratura ho imparato una cosa semplice: quando si parla di giustizia il punto di vista decisivo non è quello del magistrato, ma quello dei cittadini. Sono loro che la cercano, che la invocano, che ne hanno bisogno.La giurisdizione è un bene comune. Non appartiene ai magistrati, non appartiene alla politica. I magistrati ne sono i custodi, gli officianti istituzionali. Ma la legittimazione della giustizia non nasce soltanto dalla norma: nasce dalla fiducia.È evidente che la fiducia richiede anche una giustizia efficiente, capace di decidere in tempi ragionevoli e sostenuta da riforme organizzative adeguate. Ma il referendum costituzionale riguarda un altro livello: non l’efficienza quotidiana del sistema, bensì la sua architettura istituzionale. È partendo da questo punto di vista che bisogna interrogarsi sullo stato della giustizia nel nostro Paese.Un dato è difficilmente contestabile: la fiducia dei cittadini si è progressivamente indebolita. La magistratura è sempre più spesso percepita come distante, come un centro di potere autoreferenziale. E mi preoccupa vedere oggi la magistratura organizzata scendere direttamente nel confronto pubblico per chiedere consenso, quasi fosse una parte politica, come se stesse difendendo qualcosa che appartiene a sé stessa e non alla comunità.È bene ricordare che, in una democrazia rappresentativa, la sovranità appartiene ai cittadini che la esercitano attraverso il Parlamento, al quale spetta fare le leggi. Il giudice, per dettato costituzionale, è soggetto soltanto alla legge: non difende un proprio spazio di potere, ma applica con imparzialità le norme che l’ordinamento democratico si è dato.Nelle ultime settimane il dibattito pubblico è scivolato verso toni apocalittici: si è parlato di assalto alla Costituzione, di rischio per la democrazia, di sovvertimento dell’equilibrio dei poteri. Quando il linguaggio si fa così estremo, spesso è il segnale che il confronto si è allontanato dal merito. A ben vedere, il filo conduttore della riforma è chiaro e comprensibile: rafforzare la terzietà del sistema giudiziario. Terzietà nel processo, attraverso una distinzione più netta e strutturale tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a giudicare. Terzietà nell’autogoverno, con due distinti Consigli superiori e meccanismi pensati per ridurre il peso delle logiche correntizie. Terzietà nel sistema disciplinare, affidato a un giudice realmente indipendente.Tre pilastri, un unico principio: la terzietà.Non si tratta di indebolire la magistratura. Al contrario, si tratta di rafforzarne l’autorevolezza, restituendo alla giurisdizione ciò che più conta: la fiducia dei cittadini.Ogni persona che entra in un’aula giudiziaria forma il proprio giudizio non sui principi astratti, ma sull’esperienza concreta: sulla capacità di ascolto, sull’equilibrio, sulla percezione di libertà del giudice.Sapere, per esempio, che chi accusa e chi giudica appartengono a ruoli realmente distinti rende il cittadino più sereno. Sapere che il giudice non appartiene allo stesso circuito dell’accusa rafforza la fiducia nel processo.La terzietà, infatti, non è solo una condizione giuridica: è anche una percezione. E quando questa percezione è chiara, aumenta non solo la tranquillità del cittadino, ma soprattutto l’autorevolezza della decisione finale. Perché una decisione appare più giusta quando chi la riceve è convinto che sia stata presa da un giudice realmente terzo e indipendente.La riforma, del resto, non tocca i pilastri costituzionali del nostro ordinamento: restano l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’inamovibilità del magistrato, la sua soggezione soltanto alla legge, l’obbligatorietà dell’azione penale e la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria. Sono i principi voluti dai padri costituenti a presidio della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.Contrariamente a quanto falsamente si sostiene, il pubblico ministero non diventa subordinato al potere politico; al contrario, riceve, per la prima volta, una tutela costituzionale esplicita. Ciò che cambia è l’architettura del sistema: una più netta distinzione dei ruoli, maggiore trasparenza nell’autogoverno, un controllo disciplinare più chiaramente terzo.Ecco perché votare Sì è, a mio avviso, la scelta giusta. Non perché si tratta di una riforma perfetta, ma perché prova a rafforzare ciò che oggi conta di più: l’autorevolezza della giustizia.Il cambiamento non nasce contro la Costituzione, ma dentro il suo perimetro. I principi fondamentali restano intatti; ciò che cambia è l’assetto attraverso cui la giurisdizione esercita la propria funzione. In una democrazia matura le istituzioni non si difendono erigendo barriere contro ogni cambiamento. Si difendono trovando la forza di rinnovarle dentro le regole della Costituzione e attraverso la volontà degli elettori. A questo serve il referendum del 22 e 23 marzo: restituire la parola ai cittadini. Perché a loro appartiene la giurisdizione. Ed è alla loro fiducia che ogni riforma della giustizia, in fondo, deve rispondere.