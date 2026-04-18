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Claudia Casiraghi
2026-04-18

«Maschi Veri», la ricerca della mascolinità nell’era del politicamente corretto

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«Maschi Veri», la ricerca della mascolinità nell’era del politicamente corretto
«Maschi Veri» (Netflix)
Dalla Spagna a Netflix, la serie segue quattro quarantenni alle prese con identità, relazioni e nuovi equilibri sociali. Tra ironia e crisi personali, il racconto evolve oltre il patriarcato, interrogando cosa significhi essere uomini oggi.
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serie tv
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«Anche i tessuti per la casa hanno un’anima»

«Anche i tessuti per la casa hanno un’anima»
Nel riquadro Davide Mazzarini, brand manager di Society Limonta
  • Society Limonta, azienda specializzata in lenzuola, tovaglie e asciugamani, è tra i protagonisti del Salone del Mobile a Milano. Il brand manager: «La tecnica del tinto in capo rende ogni pezzo unico. Ora puntiamo a crescere negli Stati Uniti e in Asia».
  • Biblioteche, totem, tecnologia: ecco tutte le attrazioni connesse alla Design Week.

    Lo speciale contiene due articoli

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salone del mobile
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«Sui bimbi del bosco ci sono i segni dell’allontanamento della mamma»

«Sui bimbi del bosco ci sono i segni dell’allontanamento della mamma»
Famiglia Trevallion (Ansa)
Dubbi dell’avvocato sui test psicologici. Salvini: «Novità dall’ispezione del ministero».

«Ho visto tre bambini fortemente sofferenti. In loro non c’è più nulla della solarità che ricordavo, ho faticato a riconoscerli». L’avvocato Danila Solinas, rappresentante legale della famiglia Trevallion, fatica a descrivere la tristezza, la rigidità dei fratellini da mesi tenuti lontani da casa.

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famiglia nel bosco

Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa»

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Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa»play icon

Dal palco del Remigration Summit a Milano, il leader del PVV olandese Geert Wilders ha costruito il suo intervento attorno alla figura di Oriana Fallaci, evocata come voce “profetica” sul tema dell’immigrazione e dell’identità europea.

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wilders patriots
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Musk: reddito universale alto per aiutare i disoccupati dell'intelligenza artificiale

Musk: reddito universale alto per aiutare i disoccupati dell'intelligenza artificiale
Elon Musk (Getty Images)
Per chi rimarrà senza lavoro a causa del combinato di software e robotica Musk torna a proporre assegni statali: «La produttività sarà altissima e senza inflazione». Similitudini e differenze (tante) col sussidio M5s.

Ma Elon Musk è Beppe Grillo? Con un post a seguito di un’intervista video, ieri il genio e padrone di X ha sintetizzato una sua visione del futuro non inedita, ma ribadita in modo molto chiaro: «Un ALTO REDDITO universale (maiuscole nel testo, ndr) tramite assegni erogati dal governo federale è il modo migliore per gestire la disoccupazione causa dall’Intelligenza artificiale.

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elon musk
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