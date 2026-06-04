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Redazione digitale
2026-06-04

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 4 giugno con Carlo Cambi

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L’Ucraina colpisce San Pietroburgo e fa strage di civili nel Donetsk

L’Ucraina colpisce San Pietroburgo e fa strage di civili nel Donetsk
La colonna di fumo causata dall'attacco ucraino a San Pietroburgo (Getty Images)
Zelensky: «Pronto a negoziare con Putin». Prima però lancia un attacco nella città dello zar all’inizio del Forum economico. Raid contro un autobus nel territorio russofono, otto morti. Mosca: «Risponderemo».

Nel giorno dell’apertura del Forum economico di San Pietroburgo, uno dei maggiori eventi internazionali ospitati dalla Russia, la storica città fondata dallo zar Pietro il Grande tre secoli fa è stata bersagliata da decine di droni ucraini che hanno volato per 1.200 km fino agli obiettivi.

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I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti

I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti
Sergio Mattarella e Nicole Minetti (Ansa)
Dopo le verifiche richieste dal Quirinale, in subbuglio per il caso mediatico montato, le toghe di Milano sbriciolano le accuse rivolte all’ex igienista dentale: niente doppia vita, nessun raggiro per adottare il minore e confermati i problemi di salute del piccolo.

Insomma, era una bufala. Niente festini a base di droga e con la partecipazione di escort. Neppure l’ombra di omicidi di avvocati o di corruzione di assistenti sociali e giudici. Nessuna traccia di diagnosi artefatte per malattie inesistenti e, soprattutto, nessun elemento per sostenere il giallo della scomparsa della madre di un bimbo adottato.

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La tribù progressista caccia De Luca. Ma come in Urss «non c’è censura...»

La tribù progressista caccia De Luca. Ma come in Urss «non c’è censura...»
Erri De Luca (Imagoeconomica)
Lo scrittore, prima eroe per le posizioni pro Kiev e No Tav, epurato dal festival letterario di Salerno perché disallineato dal pensiero unico anti Israele. Lui incassa la purga, i direttori artistici nascondono la mano.

L’aspetto più suggestivo di tutta questa storia surreale è senz’altro il modo in cui i vari protagonisti sono stati costretti a destreggiarsi con il linguaggio.

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Le Firme
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