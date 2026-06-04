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Gianluigi Paragone
2026-06-04

La Repubblica e l’Ue celebrate insieme ma sono modelli opposti

La Repubblica e l’Ue celebrate insieme ma sono modelli opposti
Imagoeconomica
La forma repubblicana dello Stato fu scelta dal popolo. Al quale oggi viene vietato di esprimersi sulla Ue.

Ottant’anni di Repubblica. Ma che bellezza! Certo che il 2 giugno è stata una grande festa impregnata di retorica, come avrebbe potuto non esserlo: ottant’anni dal famoso referendum monarchia/repubblica; ottant’anni dall’elezione della Costituente; ottant’anni dal primo suffragio universale, visto che proprio il 2 giugno 1946 le donne debuttavano nelle cabine elettorali.

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Trump abbassa i toni su Netanyahu: «Ho iniziato io la guerra». Ma poi corteggia Khamenei

Trump abbassa i toni su Netanyahu: «Ho iniziato io la guerra». Ma poi corteggia Khamenei
Donald Trump e Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il tycoon ricuce con Netanyahu dopo le liti, auspicando tuttavia un incontro con la Guida suprema iraniana. Intanto, Kallas propone l’operazione Aspides per sminare Hormuz.

Nelle ultime ore la guerra tra Iran e Stati Uniti ha registrato una nuova escalation, tra missili balistici, droni, operazioni navali e accuse reciproche. La tensione è esplosa nella notte tra martedì e mercoledì con una serie di forti esplosioni che ha colpito l’isola iraniana di Qeshm, punto strategico dello Stretto di Hormuz.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 4 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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L’Ucraina colpisce San Pietroburgo e fa strage di civili nel Donetsk

L’Ucraina colpisce San Pietroburgo e fa strage di civili nel Donetsk
La colonna di fumo causata dall'attacco ucraino a San Pietroburgo (Getty Images)
Zelensky: «Pronto a negoziare con Putin». Prima però lancia un attacco nella città dello zar all’inizio del Forum economico. Raid contro un autobus nel territorio russofono, otto morti. Mosca: «Risponderemo».

Nel giorno dell’apertura del Forum economico di San Pietroburgo, uno dei maggiori eventi internazionali ospitati dalla Russia, la storica città fondata dallo zar Pietro il Grande tre secoli fa è stata bersagliata da decine di droni ucraini che hanno volato per 1.200 km fino agli obiettivi.

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I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti

I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti
Sergio Mattarella e Nicole Minetti (Ansa)
Dopo le verifiche richieste dal Quirinale, in subbuglio per il caso mediatico montato, le toghe di Milano sbriciolano le accuse rivolte all’ex igienista dentale: niente doppia vita, nessun raggiro per adottare il minore e confermati i problemi di salute del piccolo.

Insomma, era una bufala. Niente festini a base di droga e con la partecipazione di escort. Neppure l’ombra di omicidi di avvocati o di corruzione di assistenti sociali e giudici. Nessuna traccia di diagnosi artefatte per malattie inesistenti e, soprattutto, nessun elemento per sostenere il giallo della scomparsa della madre di un bimbo adottato.

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